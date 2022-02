Nos ta lansa pagina AWE24.com/palabra unda por hunga Wordle pero na Papiamento!

Posted in

Ata palabra,esaki ta un wega cu a gara popularidad rond mundo den e idioma Ingles (wordle) cual nos (di awe24.com) a traduci e wega na Papiamento. Cu seis biaha chens abo ta kere cu bo por rei e palabra di dia. Desaroya bo papiamento, den e wega di palabra. Pa por yega na e wega, subi riba AWE24.COM anto scoge e tab di palabra of bai riba AWE24.com/palabra riba desktop of mobile. No lubida di share cu bo amigo/amiganan, famianan pa por wak si bo a rei e palabra di dia prome cu bo conocidonan. Pa por compronde con pa hunga e wega por click riba e boton (i), pa mas informacion. Tambe nos tin un video pa splica con por hunga!