Den madruga na beach un atracador a haya un “left jab” di un dama turista te cu ela core bay man bashi

Diasabra madruga a drenta informe di un caso di atraco riba beach dilanti Barcelo, mesora a dirigi patruyanan na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un intento di atraco riba beach unda un atracador a bay ataka un dama turista riba beach pero ela haya un solo mokete “left jab” for di e dam te mande medio knock out y a core limpi bay man bashi cu dolor di cachete. E homber ta mas of menos 1,60 m di haltura tabata bisti cu unb shirt cla peach y un jeans color preto. E dama no ta desea di asistencia di slachtofferhulp y e atracador cachete hincha no a logra kita nada for di dje.

