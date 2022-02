Booshi Wever: E YAMADA EMOCIONAL Y MELANCOLICO DI NOS MP TA HIPOCRECIA DI MARCA MAYOR

Den transcurso di e siman aki nos tabata tin un cierto culminacion di un confrontacion entre gobierno y sindicatonan riba e asunto di 12.6% y na unda, cu despues cu gobierno a stop tur ayudo na esnan cu ta pasando dificil pa e motibo di pandemia aki na Aruba, ta bisa boca grandi cu NO POR STOP e inkorting pasobra Hulanda no kier of no ta permiti esaki.

Den su desperacion Prome Minister ta bay asina leu di pidi pa tur hende wak den mesun direccion y trata na bin na un front nacional pa asina hunto para dilanti di secretario di estado sra. van Huffelen y splica e situacion cu nos ambtenaarnan ta aden.

Tambe Prome Minister ta pidi pa respet, mescos e ta respeta e clase trahador cu a entrega 12.6%, ya cu segun e riba nos medionan social, no tin respet pa gobierno ni mandatarionan.

E ta pidi pa nos respeta palabracionnan cu tin cu Hulanda y pa warda wak kico Hulanda ta dicidi tocante e peticion pa por cuminsa paga bek salario completo na e ambtenaarnan. Tur esaki ta expresion haci den un tono emocional y melancolico, pero ta hipocrecia di marca mayor.

Dicon esaki? Na april 2020, na momento cu nos a haya sa kico ta e intencion di Hulanda cu tanto RAFT y COHO y landenpakket, UPP como partido a presenta e alternativa den e supuesto Cumbre Politico pa bini cu un dialogo nacional pa hunto nos pone un punto di bista fiho. UPP e tempo ey a bay mas leu di bisa cu a bira tempo pa nos por yega na un gobierno nacional, mirando cu loke Hulanda tabata impone riba Aruba, no ta debi na e momento ey na e situacion di pandemia, pasobra esaki tabata den tapara hopi tempo caba. Ta for di hopi tempo Aruba no a bin ta cumpli cu palabracionnan. No lubida e Witte Donderdag Akkoord di AVP. No lubida e acuerdo di 22 november 2018 di gobierno POREDmep.

Pero Minister President na april 2020 no tabata tin respet pa nos gremionan ni partidonan politico. No tabata habri pa bini cu UNION NACIONAL a la RCOA. Despues di un dia di cumbre separa for di otro, Shon Prome Minister ta subi avion y bay Hulanda y bay haci palabracionnan cu Hulanda, e.o. e entrega di 12.6% a wordo proponi. No lubida e 5 miyon florin pa luna di inkorting riba AZV, cu tur ta proposicionnan cu e gobierno y Prome Minister di e tempo ey a dicidi di propone na Hulanda, sin consulta previo di loke e ta bay haci. Por cierto, e no tabata tin e decencia di bisa cu e ta viahando y kico e ta bay atende na Hulanda. Esaki nos ta yama respet?

Ta pidi e clase di ambtenaar y pueblo pa nos respeta e combenio- y palabracionnan cu NOS lo a haci na Hulanda? Cua NOS? Ta Prome Minister y su gobierno a firma dia 13 di november 2020 e protocol cu Hulanda. Esaki tambe sin e participacion democratico, pero mas bien tabata un participacion di un direccion, esta loke mi bisa bo, bo mester keremi. Esaki ta respet?

Loke a pasa na Hulanda, cu a nenga Aruba un otro ayudo, ta basa riba e hecho cu Aruba NO TA CUMPLIENDO. Cu otro palabra gobierno y Prome Minister ta pidi pa nos respeta loke a wordo cumbini cu Hulanda, pero e mes no ta repeta e palabracionnan y pesey Hulanda no kier yuda.

Y e forma cu Prome Minister ta bin bisa awor cu Hulanda no ta permiti pa paga e 12.6% ta muestra cu ni gobierno y ministernan, ni Parlamento, no tin nada di bisa mas. Ta na su lugar pa bisa cu no tin sentido pa tin 8 minister pa djis hunga e rol di corta sinta. Ta tempo pa nos como pais madura. Prome Minister mester realisa cu mas dia e keda, esaki ta afecta nos mas. Ta tempo pa bin cu un zakenkabinet of gabinete nacional, manera cu desde 2013 nos a mustra y combina cu un Dialogo Nacional real.

Tur cu tur, un actuacion hipocrita di Prome Minister. Y su ministernan sigur no ta yuda den esaki. Djis wak e sucedido cu e persona ilegal cu mester a wordo deporta y cu minister Glenbert Croes a djis mustra cu e ta riba ley. Esaki nos ta yama sigui corta y daña cara di Aruba.

Miembro di Partido UPP

Booshi Wever

4 februari 2022