Informacion riba e recorte di 12,6% ta publico y ta disponibel den e URK publica tur kwartaal riba www.gobierno.aw

ORANJESTAD – Un pregunta cu den e dianan aki constantemente ta wordo haci den e debate publico rond di e recorte di 12.6% den salario di e empleado publico, ta cuanto placa e recorte aki ta nifica y unda e placa aki ta bay. E contesta por wordo haya den e ‘Uitvoeringsrapportage URK’ cu ta contene tur informacion di e ehecucion di Presupuesto di Pais Aruba, incluso informacion di e recorte di 12,6%.

Cuanto placa e recorte ta nifica y unda por wak esey?

Den e ‘bijlage 2’ di e URK3 di aña 2021 por lesa riba pagina 44, cu e recorte di 12,6% den e prome kwartaal di 2021, a nifica 7,8 miyon, den e di dos kwartaal e tabata 9,5 miyon y den e tercer kwartaal e recorte a nifica 11,5 miyon florin. Esaki ta locual e sector publico a entrega cada kwartaal pa asina por cumpli cu e condicion di Hulanda pa haya placa fia cada kwartaal pa por ehecuta e Presupuesto y paga e gastonan di gobernacion, incluso gasto di salario di e empleado publico.

Unda e placa a bay?

Economia di Aruba no a recupera suficiente ainda pa Gobierno por ricibi suficiente placa pa paga tur gasto di gobernacion. Compara cu aña 2019, Gobierno tin un ‘gap’ di 271 miyon florin cu no ta bay drenta den caha di Gobierno den 2022 debi na e situacion economico causa pa e pandemia. Aruba ta haya yudansa di Hulanda den forma di fiansa pa sera e ‘gap’ aki, pero Hulanda a pone condicion y un di nan ta e recorte di gasto di personal cu 12,6%. E recorte ta un condicion. Si no tin recorte, no ta haya placa fia y si no haya placa fia, no tin placa suficiente pa paga e gastonan di gobernacion cu, entre otro, ta gasto di salario di e empleado publico. Pues e placa di recorte ta un sacrificio cu Hulanda kier mira pa Aruba por haya placa fia di nan.

Te ki tempo lo tin recorte?

Tanten cu economia di Aruba no recupera full y cu mester depende di fianza di Hulanda pa paga gastonan di gobernacion, Aruba lo mester sigui cumpli cu e condicion di recorte. Mas lihe nos recupera como Pais, menos sacrificio lo por wordo pidi door di Hulanda y e recorte aki por pasa pa pasado. Te cu awor Aruba a haya 1500 miyon florin presta di Hulanda, incluso e placa pa paga debe internacional den aña 2021 y 2022. Hulanda ta yuda tanten cu na Aruba ta haci sacrificio pa haya e yudansa aki.