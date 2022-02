ORANJESTAD, Aruba – Februari 4, 2022 – Aruba ta sufri di un problema di cantidad grandi di cacho- y pushinan cu ta biba riba caya sin hogar adecua. “Como por wordo mira den e potret abou, esaki no ta un problema nobo. E potret ta mustra con largo cachonan riba caya ta contribuyendo na e problema awe,” Yesenia Arends, Director at Large di Fundashon Stimami Sterilisami, ta conta.



Pa añana largo Fundashon Stimami Sterilisami ta tuma nota di e cantidad di individual- y organisacionnan den ambos banda di medaya cu ta expresa nan opinionnan, solucionnan y malcontento riba social media y den corant tocante e tema aki. Esaki ta e polemica di cacho y pushi riba caya. Tumando tur esaki na cuenta, hunto cu opinion- y estudionan di expertonan mundialmente, Fundashon Stimami Sterilisami tin seis aña trahando duro pa combati e problema aki door di ofrece subsidio pa e costo di sterilisacion pa asina hacie mas accesibel y menos costoso pa publico en general como tambe organisacionnan di boluntario cu ta cuida animalnan di caya. E aña aki, Stimami Sterilisami a logra baha e prijs di sterilisacion mas ainda pa tur hende. Aworaki e prijs di sterilisacion ta entre 50% cu 66% menos di locual e tawata na 2021.

E organisacionnan di boluntario cu ta cuida animalnan riba caya ta haciendo un tremendo trabou pa yuda mitiga e sufrimento di cacho y pushi bandona. Ademas di yuda e animalnan aki cu cuido medico y necesidadnan basico, cu e ayudo di Fundashon Stimami Sterilisami, e organisacionnan ta zorg pa cada cacho y pushi wordo sterilisa. Pero hopi biaha e cantidad di cacho y pushi cu mester ayudo ta asina hopi cu e organisacionnan ta bira desespera. Cacho y pushi ta reproduci exponencialmente, y manera un bira loops riba caya, e ciclo di abandono, hamber y malesa ta continua (manera por wordo mira den e tabel abou).

E imagen ariba ta representa un cacho femenino y un pushi femenino cu no a wordo sterilisa y tur nan descendientenan den un periodo di 6 aña.

Sterilisacion ta e unico solucion

Globalmente expertonan ta di acuerdo cu e solucion pa e problema di animalnan bandona riba caya ta sterilisacion nacional masivo. Na Hulanda, esaki den combinacion cu e aplicacion di e leynan, a resolve e problema. “Fundashon Stimami Sterilisami a sterilisa 27,724 cacho y pushi entre 2016 y 2021 y aunke e situacion a bira un poco mihor, nos no ta wak un fin na e sufrimento aki. Den e seis lunanan cu nos a stop, bo ta wak con e cantidad di animal riba caya a subi atrobe masha hopi mes,” Ewald Biemans, Presidente di Stimami Sterilisami, ta splica.

Pa e rason aki Fundashon Stimami Sterilisami ta propone pa gobierno (y individualnan) porfin tuma accion door di implementa un programa di sterilisacion nacional masivo hunto cu e aplicacion di Ley di Cacho den e manera cu e la wordo intenciona (cu ta pa protehe e animalnan aki). Si doñonan di cacho y pushi iresponsibel no wordo haci culpabel pa nan actonan, nos nunca lo yega na un solucion; e no lo importa cuanto cacho of pushi nos sterilisa of rescata. Sterilisacion hunto cu e imposicion y aplicacion di e leynan ta e unico solucion.

