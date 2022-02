PROME MINISTER TA SPLICA DICON WEB A NENGA PA A TUMA OVER RWZI NA 2014

Posted in

Temporada cu Gabinete Eman tabata uza WEB manera grabelton

ORANJESTAD – E siman aki den Parlamento durante di tratamento di e tema Rapport Carmabi y e situacion di Rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI), Prome Minister Evelyn Wever – Croes a ricibi diferente pregunta. Un di e preguntanan cu a bin di un miembro di Parlamento tabata encera dicon WEB no ta tuma e planta di purificacion di awa di riool over.

Prome Minister a duna di conoce cu na 2014 tempo cu Gobierno di AVP tabata na mando, WEB a nenga pa tuma over e RWZI.

Pa por duna un poco mas contexto na e situacion ta importante pa wak bek na kico tabata andando na aña 2014. 2014 tabata e aña di e Koninklijk Besluit (KB) di sr. Mike Eman, welga di hamber y hopi mas. E tempo ey e ‘hedging’ di WEB a bay fout a consecuencia di decision di un Minister encarga cu esaki. E hedge aki a costa pueblo di Aruba entre 300 pa 400 miyon florin, y a conduci cu WEB tabata den ‘rood’. Banda di esaki 1 october di e aña ey, Gobierno di AVP a hisa tarifanan di awa y coriente cu 25%. Aumento di medidanan impone riba comunidad a causa cu grupo di manifestantenan a subi caya y polis y riot comando mester a intermedia pa motibo cu situacion a sali for di man.

‘Den e scenario ey WEB a bisa cu financieramente nan no por carge. Cual ta compronde pasobra e ta un inversion adicional cu no ta un tarea di WEB. Ademas e ta un inversion adicional cu mester a tuma den e pio momentonan den existencia di WEB. E temponan cu Gabinete Eman tabata uza WEB manera un grabelton,’ Prome Minister a expresa. Pues si por a scapa e miyones aki por a soluciona problema di RWZI.

Awo tin e tema di ‘Liquified natural gas’ (LNG) pa cual Parlamentario a puntra si ta mihor pa inverti den RWZI enbes di LNG. Pa cual Prome Minister ta subraya cu e inversion den LNG ta pa reemplasa e Heavy Fuel Oil (HFO) cu ta wordo uza, pa WEB por genera e energia cu tincu genera. ‘WEB su core business ta genera energia, e mester HFO pa hacie, e ta bay stop di uza HFO y uza LNG. Nan mester di e fluho ey pa genera energia esey ta su core business.’

Prome Minster a sigui splica cu si WEB lo a tuma RWZI over, e lo ta un actividad nobo/adicional, pues e tempo ey nan a bisa no.

Concluyendo Premier Wever – Croes a bisa cu aworaki e no por bisa si esaki por of no por, e ta den man di Minister Arends cu ta esun encarga y cu ta buscando e alternativa.