Media Internacional Ta Nombra Bucuti & Tara Beach Resort Como E Futuro Di Biahenan Sostenibel

EAGLE BEACH, Aruba – Januari 02, 2022 – Recientemente Oxford Business Group a puntra “Con e industria turistico por bira net zero?” E contesta ta pa sigui e ehempel di pioneronan manera Bucuti & Tara Beach Resort.

“Hopi resort y hotel na mundo a cuminsa tuma stapnan significativo pa baha nan impacto ambiental. Na 2018 Bucuti & Tara Beach Resort a bira e prome resort den Caribe – y un di e promenan globalmente – pa bira carbon neutral (net zero). Otro resortnan mundialmente a cuminsa sigui nan ehempel,” Oxford Business Group ta reporta.

Mientras mundo ta cuminsa responde na e necesidad urgente pa combati e efectonan di cambio climatico, e cobertura di Oxford Business Group di 27 di januari 2022 ta informa tocante e accion- y plannan di e sector turistico y di esnan cu ta lidera e caminda, entre nan Bucuti & Tara.

E rapport popular a wordo publica riba varios sitio di medionan di comunicacion y riba social media. Websitenan manera Yahoo ta menciona e publicacion riba nan main page pa mercado Norte Americano, locual tin mas di 251 miyon bishitante cada dia. Tambe, e articulo ta trending riba Australian Yahoo Finance, den Energia Oltre (Energy Magazine) na Italia, y tambe como un di e cuatro articulonan destaca riba OilPrice.com, cual tin 320,400 bishitante riba nan website cada dia.

Contrario di lo habitual

Cu e fuerte subida di prijsnan di combustibelnan fossiel, y e realisacion mundialmente di e resultadonan climatico fatal cu nan ta causa, e sector di biahe ta lantando fe sonjo. Aña pasa World Travel & Tourism Council hunto cu e UN Environment Program y Accenture a examina kico ta rekeri pa descarbonisa e sector. Un di cada 10 posicion di trabou den e sector ta forma parti di 8% di emisionnan globalmente. E sector turistico ta esencial pa varios pais, incluyendo Aruba. Pesey nos ta rekeri un cambio inmediatamente.

E solucion ta disponibel pa tur hende

Desde Aruba pa Thailand, te cu Saudi Arabia, y den hopi sector di aviacion, normanan uniforme manera esunnan stipula den e Glasgow Declaration on Climate Action in Tourism y e Paris Agreement, ta inclui obhetivonan basa riba ciencia pa asina genera rapportnan preciso.

Como apoyo adicional pa converti e sector di biahe den un sector net zero, inversionistanan tambe ta tumando na cuenta e factornan Ambiental, Social y di Governancia (Environmental, Social and

Governance), conoci como ‘ESG’. E factor etico y di sostenibilidad ta proporciona un imagen mas completo di e hotel su valornan ora e ta wordo valora.

“E mundo hotelero ta subrayando e importancia di bira net zero y tin suficiente guia y recurso pa cuminsa,” Ewald Biemans, Propietario/CEO di Bucuti & Tara Beach Resort, ta conta. “Si nos tur bira net zero hunto nos lo aumenta nos valor como un paraiso vacacional, nos lo preserva nos comunidad y nos lo ta proteha nos medio ambiente cu ta masha vulnerabel aworaki.”

Pa haya sa mas, bishita www.bucuti.com Potretnan ta den e Dropbox folder aki.

Mas informacion tocante Bucuti & Tara Beach Resort

Declara como e prome CarbonNeutral /net zero hotel den Caribe na Augustus 2018, Bucuti & Tara Beach Resort ta un di e Top 10 Hotelnan pa Romanticismo na Mundo (pa di 3 aña consecutivo), No. 1 Hotel den Caribe, No. 1 Hotel pa Romanticismo den Caribe (pa 6 aña consecutivo) y No. 3 Hotel pa Servicio den Caribe. Aruba su principal boutique resort pa adulto so, ta wordo dirigi door di e hotelero y ambientalista renombra, Ewald Biemans, nombra door di Caribbean Journal como e 2017 Caribbean Hotelier of the Year.

E resort ta situa alrededor di e santo blanco di Eagle Beach, locual ta e hogar pa tortuganan marino protegi y a nombra como un di e “Dream Beaches of the World.” Bucuti, awo conoci como e Experiencia di Biahe di Mas Seguro y Saludabel danki na su protocolnan di siguridad hospitalario contra COVID 19 y Aruba su Health & Happiness Code seal, tin 104 guestrooms, suites and penthouses. E ta ofrece sunloungers y sombra pa cada huesped; infinity pool di awa fresco; spa; WiFi; y un iPad cu Skype complimentario pa uzo diario. Cuminda saludabel y premia por wordo disfruta na Elements (dilanti lama), Tara Lounge of cu private beach dining.

Reserva exclusivamente pa su huespednan, e recientemente renoba SandBar ta ofrece cocktails di calidad halto y live-music hunto cu Caribe su prome Healthy Hour. E resort ta TAG Approved como un LGBTQ-friendly hotel. Bucuti, un lider mundial pa turismo sostenibel, tin e proximo eco-certificacionnan: LEED Gold, Green Globe Platinum y Travelife Gold y a wordo nombra e Resort di Mas Sostenibel na Mundo na 2016 door di Green Globe.