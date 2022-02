Decisionnan Ministerio Publico den investigacion turista Mericano / Beslissingen OM in onderzoek Amerikaanse toeriste 

Ministerio Publico a yega na un decision den e investigacion contra e turista Mericano cu a wordo tira dor di Polis na februari 2021. Ademas, Ministerio Publico a dicidi den e investigacion di Landsrecherche di e tiramento dor di un agente policial.

E turista

Riba 19 di januari 2021 un turista Mericano a wordo tira dor di Polis despues di un careda peligroso di Oranjestad pa Savaneta.

Recherche a haci investigacion di e comportamientonan di señora. For di e investigacion aki a resulta cu e turista tabata core bao influencia y a causa varios dalmento di auto mientras e tabata den un situacion turdi.

El a core repetidamente riba e banda robez di caminda y diferente auto mester a kita pa evita di dal frontalmente, y cu lo a bin accidentenan serio. E no a reacciona at all riba señalnan di Polis y señalnan di stop. Polis a purba varios biaha pa forze pa para, loke a bin logra na haltura di Savaneta. Sinembargo, na e momento ey e turista a bay cu su auto riba un agente policial, despues di cual e agente aki a saca su arma di servicio y a los tiro riba e auto pa stop e. E turista a wordo raca varios biaha na su curpa, entre otro na su garganta y su cachete. Despues di su estadia na Hospital, el a pasa un luna den detencion preventivo, for di cual el a wordo suspendi condicionalmente.

Ministerio Publico a dicidi pa no persigui e muher Mericano. Considerando e daño permanente cu el a sufri y e tempo cu el a pasa den detencion, Ministerio Publico ta di opinion cu persecucion no ta oportuno mas.

E tiroteo

Landsrecherche a haci investigacion di e losmento di tiro dor di e agente policial. Por conclui cu e tiroteo aki no a bay conforme cu e instruccion di su funcion (ambtsinstructies). Na otro banda mester bisa cu tabata trata di un situacion di emergencia den cual e agente policial mester a tuma decisionnan regardando un auto cu tabata bin riba dje y un chofer cu no tabata reacciona riba ningun tipo di señal, señal di para of ningun accion di Polis. Na e momento ey e turista a causa caba algun accidente di trafico (frontal) y mester a wordo preveni cu e lo sigui core.

E circunstancianan aki ta haci cu Ministerio Publico a dicidi pa no persigui e agente policial aki pa loke ta e tiramento cu su arma di servicio.

Beslissingen OM in onderzoek Amerikaanse toeriste

Het Openbaar Ministerie is tot een beslissing gekomen in het onderzoek tegen de Amerikaanse toeriste die in januari 2021 door de politie is neergeschoten. Ook in het onderzoek van de Landsrecherche naar het schieten door de agent van politie heeft het Openbaar Ministerie een beslissing genomen.

De toeriste

Op 19 januari 2021 is een Amerikaanse toeriste na een roekeloze rit van Oranjestad naar Savaneta door de politie neergeschoten. Naar de gedragingen van de vrouw is door de recherche onderzoek gepleegd. Uit dit onderzoek is gebleken dat de toeriste onder invloed reed en in verwarde toestand diverse aanrijdingen heeft veroorzaakt. Daarbij reed zij telkens op de verkeerde weghelft en hebben verschillende auto’s moeten uitwijken om frontale, en daarmee ernstige, aanrijdingen te voorkomen. Zij reageerde in het geheel niet op signalen en stoptekens van de politie. De politie heeft haar meermalen tot stoppen proberen te dwingen, hetgeen ter hoogte van Savaneta was gelukt. De toeriste reed toen echter alsnog met haar auto op een agent af, waarna deze agent zijn dienstwapen heeft getrokken en op de auto heeft geschoten om deze te doen stoppen. De Amerikaanse is hierbij meermalen in haar lichaam geraakt, onder ander in haar hals en kaak. Na een verblijf in het ziekenhuis heeft zij een maand in voorarrest gezeten, waarna zij is geschorst onder voorwaarden.

Het Openbaar Ministerie heeft besloten om de Amerikaanse niet verder te vervolgen. Gelet op het opgelopen en blijvende letsel en de tijd dat zij vast heeft gezeten, is het Openbaar Ministerie van oordeel dat het vervolgen niet langer opportuun is.

Het schietindicent

Naar het schietincident is door de Landsrecherche onderzoek gedaan. Geconcludeerd kan worden dat dit schieten door de politieagent niet conform de ambtsinstructies is verlopen. Daartegenover dient gesteld te worden dat er sprake was van een acute situatie waarin de agent beslissingen heeft moeten nemen ten aanzien van een op hem afrijdende auto en bestuurster die op geen enkel ander signaal, stopteken of handeling van de politie reageerde. Op dat moment had de toeriste al enkele (frontale) verkeersongevallen veroorzaakt en moest voorkomen worden dat zij verder ging rijden.

Deze omstandigheden maken dat het Openbaar Ministerie heeft besloten de agent niet te vervolgen inzake het schietincident.