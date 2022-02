Posted in

Diahuebs mainta a drenta informe di un accidente cu hende herida na Cas Ariba. Mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu un Chevrolet Spark shinishi biniendo for di pariba a tuma e birada pero no full, subi un pida santo, bay den banda y bolter bai cay bek riba su wielnan. Na yegada di e ambulans nan a atende e chauffeur cu a resulta herida y a transporte pa hospital. E chauffeur lo no tabata tin rijbewijs.