Minister Maduro a cera conoci cu IMF su ‘Mission Chief’ nobo pa Aruba

E proximo evaluacion lo ta den aña 2023

ORANJESTAD – Siman pasa Minister Maduro di Finansa a reuni cu e team di Western Hemisphere Department di IMF pa cera conoci cu ‘Mission Chief’ nobo pa Aruba, sr. TakujiKomatsuzaki.

Cada dos aña IMF ta haci nan evaluacion financiero y economico di Aruba den e ‘Article IV Mission’ y ya den e añaprome cu e evaluacion ta cuminsa haci e trabounan preparatorionecesario. E ultimo evaluacion di Aruba ta data di april 2021 y e proximo evaluacion ta premira pa tuma luga den e promekwartal di 2023. Pa prepara IMF lo cuminsa cu su trabounanpreparatorio den e lunanan di maart te cu juni proximo.

Minister Maduro a gradici IMF pa e trabounan cu nan ta haci pa Aruba specialmente via e Asistencia Technico cu nos Pais ta ricibi via CARTAC cu ta IMF su asesor pa e region di Caribe. E ultimo tempo IMF via CARTAC a yuda Aruba cu variosasistencia na Departamento di Economia, Departamento di Estadistica, Departamento Economico, Departamento di Aduanay ta preparando un asistencia na Banco Central di Aruba. Pa e tempo nos dilanti CARTAC lo asisti Departamento di Impuestotambe cu e implementacion di un BTW pa Aruba.