Lamar Oosterwolde a gradua como Bachelor den Organization, Governance and Management (OGM)

ORANJESTAD – Dialuna 27 di januari 2022, Lamar Oosterwolde a defende su tesis exitosamente. E titulo di Lamar su tesis ta ‘Organizational Resilience Within the Food and Beverage Sector of Aruba: A Qualitative Research Exploring Crisis Management During the COVID-19 Pandemic’. Lamar a defende su tesis dilanti di e comision di graduacion cu tawata consisti di Thais Franken, MSc., dr. Luc Alofs, y Herrick Henrizquez, MBA. Famia di Lamar y docentenan di Universidad di Aruba tambe tawata presente.

Lamar su investigacion cualitativo a explora con negoshinan den e sector di cuminda y bebida (food and beverage) na Aruba a experiencia e impacto di e pandemia di COVID-19 por medio di e concepto teoretico yama VUCA (vulnerability, uncertainty, complex, ambiguous). Den e mundo di awendia hopi negoshi ta opera den un medio ambiente vulnerabel, dudoso, y complica. E investigacion ta explora concepto di resiliencia fo’i e dimension di e reaccion di gobierno, VUCA, liderazgo, innovacion y responsabilidad social corporativo. Un total di 12 representante di negoshi den e sector di cuminda y bebida a participa den e investigacion representando restauarant, bar y cafe. E resultadonan di e investigacion ta evidencia cu e pandemia di COVID-19 a forsa hopi negoshinan y empresario pa reevalua nan modelo di negoshi pa asina resisti e efectonan y stimula resiliencia. Uzando e perspectivanan menciona ambos recomendacion pa maneho y negoshi a ser formula pa mehoracion.

Ta gradici e coleganan di Universidad di Aruba, e docentenan di e departamento di OGM y profesional cu a yuda of guia Lamar como studiante. Tambe ta gradici tur esnan na y pafo di Universidad di Aruba cu a contribui na un manera of otro na e acontecimento aki.