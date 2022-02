Posted in

Diaranzon madruga a drenta informe di cu un palo di luz lo a cay banda di cas di gobernador. Na yegada di e patruya a bin compronde cu e palo di luz su so cu su so a cai abao. Esaki debi na e palo fofo y e tera moli unda e palo di luz tabata poni. E palo di luz a cai riba caminda y esaki a stroba trafico. Mesora polis a pidi presencia di ELMAR pa drecha e palo aki. Na yegada ELMAR nan a traha duro pa kit’e for di caminda y drecha e palo di luz.