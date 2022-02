Persona heridá a bordo di un tankero / Gewonde aan boord van tanker heeft medisch assistentie nodig

Den oranan di ayera nochi e Sentro di Reskate di Wardacosta a risibi un WhatsApp di havenmeesterdi Aruba cu tin un persona a bordo di untankero ku yama STI MARSHALL cu tabata tin mester di asistencia médico. Na jegada di Metal Shark, cu ta tin 2 paramedico abordo, nan a realisá cu no por baha e pasient via e escalera di e tanker pa e Metal Shark. Na es momentu ei RCC a pidi pa launch e helicopterdi Wardacosta cu a hoist e homber cu tabatatin un herida na su lombrishi pa transporté pa aeropuerto Reina Beatrix. Eynan ambulance tabata wardando pa hiba e homber hospital.

Persbericht Kustwacht Caribisch Gebied

Gewonde aan boord van tanker heeft medisch assistentie nodig

Gisteravond tegen negen uur kreeg het Rescue & Coordination Center (RCC) van de Kustwacht eenWhatsApp van de havenmeester van Aruba met hetverzoek om assistentie te verlenen aan een tanker, STI MARSHALL die zich ten westen van California Lighthousebevond. Aan boord was er een opvarende die medischassistentie nodig had. Vanuit de Kustwacht Steunpunt op Aruba is een Metal Shark met twee paramedici naar hetschip gevaren. Bij aankomst zag de bemanning van de Metal Shark dat de gewonde man, die een wond aan zijnnavel had, niet via de ladder van de tanker naar de Metal Shark getransporteerd kon worden. De kustwacht helikopter is toen meteen door het RCC opgeroepen om naar het schip te vliegen. De gewonde is van het schip in de helikopter gehesen en naar luchthaven Beatrixgebracht waar een ambulance al klaar stond om hem naar het ziekenhuis te brengen.