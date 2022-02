Lider di fraccion di MAS Marisol Lopez Tromp a confirma: Minister President deliberadamente a scohe pa sconde e rapport di CARMABI, pero esaki a LEAK!

ORANJESTAD: Locual a resalta pa lider di fraccion di MAS drs. Marisol Lopez Tromp durante e reunion publico den Parlamento, ta e echo cu Minister President a bisa net lo contrario di loke minister Ursell Arends a trece padilanti, esta cu Wever-Croes a dicidi pa tene e rapport secreto.

Lopez Tromp a referi na e rapport final cu lo mester a wordo entrega na e mandatario di medio ambiente.

Locual Minister President a bisa durante su contestacion di preguntanan den sala di Parlamento ta subraya netamente locual cu lider di fraccion di MAS Lopez Tromp a bin ta bisa den primera tanda. E prome mandatario a bisa literalmente cu el a dicidi cu NO ta publica e rapport di CARMABI, y cu esaki tabata decision tuma a titulo personal como Minister President y di un reunion den conseho di minister. E mandatario a menciona tambe cu lo tabatin mester un “plan van aanpak”y no kier a spanta hende ni pa nan bai den panico, sinembargo a menciona cu e rapport a leak. Locual cu por compronde ora cu e mandatario a usa e palabra leak ta cu e rapport tocante e situacion di nos lama y rif y coralnan lo mester a keda secreto y scondi.

Awor lider di fraccion di MAS sra Lopez Tromp ta compronde pakico tur e tempo tabatin un silencio riba e tema , un shhhhht…

“Nos ta bibando den 2022, y esaki ta un rapport cu a costa hopi placa, y ta placa di pueblo”, e lider di fraccion di MAS a sigui bisa. Asta si tin puntonan aden cu ta delicado, ta netamente e rapport aki bo mester pa use como un base pa sostene e urgencia di e importancia cu e topico aki tin pa gobierno.

Tin puntonan den e rapport cu ta doloroso y cu no ta dje bunita ey y cu berdad nos lama ta basta contamina of cu tin problemanan cu nos coralrifnan cu pa tanto porcentahe lo ta morto, cu por cierto ta algo cu ya turistanan tabata keha di esaki caba.

Pakico tene e rapport aki scondi pa esnan cu lo kier a lesa e rapport aki y cu kier tin acesso na esaki? Parlamentario Marisol Lopez Tromp a conclui cu Minister President a dun’e rason na e ponencia cu el a trece den primera tanda, esta cu tabatin antes varios concepto incompleto cu tabata

circula di e rapport aki, pero esun oficial mes no tabat’ey. Minister President lo a ricibi e rapport final fei DNM na fin di aña 2020 pero manera e mes a bisa den Parlamento, a resulta cu ela tenele scondi.

Recientemente awor na januari 2022, Carmabi Reseach Center a dicidi pa publica pa prome vez e rapport Carmabi riba nan facebook, cual tabata e motibo dicon fraccionnan di oposishon e ora a pidi un reunion publico riba esaki, invitando 3 Minister pa bin discuti riba e consequencianan di e conclucionnan den e rapport. Motibo cu a pidi pa e 3 ministernan bin den Parlamento ta paso ta nan ta carga e responsabilidad politico y tin cu tuma desishonnan den conseho di minister, e directornan no por hasi esaki.