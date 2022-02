Minister di Finansa ta informa: Gasto di Servicio y Producto no a subi cu 43 miyonmanera oposicion ta critica

ORANJESTAD – Den e dianan aki nos a observa cu oposicion ta trece dilanti cu Gobierno a subi gasto di Servicio y Producto cu 43 miyon florin. E informacion aki NO TA CORECTO. Oposicion ta referi na un observacion di CAFT den nan consehoriba Presupuesto 2022 riba pagina 3. Den e observacion akiCAFT no ta bisa cu Gobierno a hisa gasto cu 43 miyon florin. Locual CAFT a pidi ta pa Gobierno cambia e cifra presupuesta y pa pon’e na e nivel di e gastonan realisa den aña 2020. Na ningun momento CAFT ta bisa cu Gobierno a subi gasto cu 43 miyon florin. De facto den e grafico adhunto por wak cu e gastonan di Servicio y Producto a subi cu solamente 14,6 miyonflorin den e situacion di e pandemia di Covid.

Gobierno a adresa e conseho aki di CAFT y a splica cu tecnicamente no por haci e cambio aki ya cu aña 2020 no tabataun aña cu Gobierno por a opera normal debi na, entre otro, e shelter in place. Esaki a pone cu gastonan cu a wordopresupuesta no por a wordo realisa. Den aña 2020, e ‘uitputtingspercentage’ di Servicio y Producto tabata na 85% y den aña 2021 esaki tabata na 90% indicando cu Gobierno suoperacion a keda atras y e gastonan no a wordo realisa conformelocual a wordo presupuesta. Cambia e cifra manera CAFT ta conseha, awor cu Gobierno su operacion ta bay mas y mas nanormalidad, lo trece e problema cu lo por surpasa locual a wordopresupuesta.

Pesey semper ta bon pa ora ta trata e materia complica di finansapublico, pa puntra informacion en bes di sali critica sin compronde locual ta wordo bisa den consehonan di CAFT.