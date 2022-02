Lotto ta introduci su wega nobo di Catochi cu Multi-X

ORANJESTAD – Diamars 1 di februari, Lotto, E Loteria di Aruba, ta contento di por anuncia cu desde awe Multi-Xtambe ta obtenibel cu e wega di Catochi! Multi-X ta un wega adicional cu ta duna bo e oportunidad pa multiplica bo premio te cu cinco biaha!

Abo ta cla pa multiplica bo premio cu Catochi tambe? Catochi ta un wega di 4 cifra for di 0 – 9, cu tin sorteo di merdia y anochi, pues ta invita pueblo di Aruba pa pasa cumpra nan ticket for di diamars merdia of anochi caba. Bet ta cuminsa desde 0.50 te cu 50 florin (50 pida) y e prome premio di Catochi ta 4.000 florin. Multi-X ta duna bo e oportunidad di gana bo premio di Catochi mas un extra chens, multiplica bo premio di Catochi te cu dobbel, tripel of cinco biaha mas.

‘Multi-X’ ta un wega adicional cu bo por a hunga riba e wega di Lucky 3 y awo ariba Catochi tambe, dunando bo e chens pa multiplica bo premio!

Con pa hunga?

Bo ta cuminsa na cumpra bo Catochi cerca bo rebendedo di Lotto preferi of bishita Lotto Online. Bo ta escohe bo 4 cifranan for di 0 – 9 mas bo suma di bet, y pidi bo rebendedo pa agrega e Multi-X na bo compra di Catochi, cual lo bira e mesun suma cu bo a bet pa Catochi. Si bo a cumpra 1 florin na Catochi y bo a agrega Multi-X, automaticamente Multi-X lo costa 1 florin tambe y bo ticket lo costa total di 2 florin.

Durante sorteo di Multi-X si e bala FP sali, bo ta gana e premio di Catochi y bo ta haya un chens extra pa e siguiente sorteo di e mesun orario. Por ehempel, si bo gana e prome premio y si sali e bala X2, bo ta gana dobbel di e prome premio di Catochi cu lo bira 8.000 florin (4.000 x2), si sali un bala X3 e prome premio ta bira tripel cu lo bira 12.000 florin (4.000 x3), anto si sali X5 e ta bira cinco biaha mas y bo a gana 20.000 florin como prome premio (4.000 x5). Y asina ta conta pa e otro premionan di Catochi.

Busca bo Catochi y multiplica bo premio cu e wega adicional di Multi-X, multiplicando bo suerte den 2022! Sintonisa na e sorteo cu ta pasa tur dia 2:30pm y 7.45pm, y diadomingo 2:00pm.

Cumprando Lotto, bo ta keda contribui na deporte riba nos isla. E meta di e fundacion ta pa organisa loteria, cambia bida di su hungadonan y na mes momento inverti den deporte local pa medio di donacionnan na e comision di subsidio.