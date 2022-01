Posted in

Diadomingo mainta durante patruya polisnan atento a topa cu 2 persona pata pata burachi den un auto banda di caminda na Tanki Leendert, mesora a para pa atende cu nan y a nota cu ambos ta pata pata y no den condicion pa core auto. Polis a duna ambos un rij-verbod di algun ora y pa nan mesun seguridad a laga e vehiculo di transporte pa detenidonan hiba ambos na nan cas no mucho leu for di eynan.