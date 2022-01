Habitantenan di Semeleerstraat ta fada di un dama cu problema di salud mental cual tur dia polis ta bay p’e y Respaldo no kier atende!

Diasabra mainta a drenta informe di cu tin un caso di maltrato a tuma lugar na Semeleerstraat unda tin un dama benta riba e acera, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin haya e dama cu tin problema di salud mental benta abao riba e acera y tabata bisa cu ela ser maltrata cu un bate y e ta kere cu e lo tin un pia kibra. For di testigonan polis a logra compronde cu e dama aki lo a maltrata otro hende tambe y tira baranca riba un mucha y e mucha aki ta familiar di esun cu a dal e dama cu bate. E bisiñanan mes ta cansa di tanto biaha cu e dama aki ta causa destruccion y haci bochincha hgasta den oranan di madruga. Varios biaha polis a hiba e dama aki Respaldo pero ultimamente Respaldo no ta tum’e mas y e ta bira un problema cu no tin fin. Ambulans a presenta y a atende pero su pia no ta kibra pero ta un dede ta mustra kibra y polis a hiba e dama pa hospital pa ayanan nan saca potret.

