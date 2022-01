Posted in

Diasabra madruga a drenta informe di cu tin un pelea na e bar scondi patras na Perle D’Or, mesora a dirigi patruyanan di Noord na e sitio. Na yegada di e patruyanan nan no a encontra cu nada y hasta e security a bisa nan cu no tin nada. Polisnan a baha controla pero no a haya ningun pelea.