Diahuebs madruga durante patruya polisnan atento a nota un auto cu su bentana habri pero no a mira ningun hende den cercania, ora controla e number esaki no tabata cuadra y ora a wak e papelnan den e auto esakinan no tabata na ordo. Polis a dicidi pa confisca e auto, na yegada di e takelwagen e doño a aparece y a roga pa no kita e auto for di dje y a bisa cu ta gasolin a caba cun’e. Ela pidi pa dun’e un chance pa regla su papelnan. Polis a bis’e regla su papelnan y djey por bin busca su auto.

