FTA y Bucuti a firma contracto colectivo nobo

Firmamento C.A.O.

Aldrick Pontilius , Shopsteward

Ewald Biemans, CEO Bucuti

Jose Geerman, Vice Voorzitter



EAGLE BEACH, Aruba – Januari 21, 2021 – Bucuti & Tara Beach Resort y Federacion di Trahadornan di Aruba (FTA) a firma nan Contracto Colectivo nobo pa e empleadonan den departamento di Food & Beverage. Ewald Biemans, CEO y doño di Bucuti & Tara, a firma e contracto hunto cu Hose G. Figaroa, presidente di FTA y Jose R. Geerman, vice-voorzitter. Di parti di e empleadonan a firma e shop steward Aldrick Pontilius.

E contracto ta valido di 2022 pa 2024 y puntonan principal di e CAO nobo ta ahustacion di salario, cambio di 6 pa 5 dianan di trabou y mas dianan di vakantie. Tur partido envolvi ta gradici otro pa e negociacionnan productivo y den bon ambiente. Bucuti & Tara Beach Resort atrobe ta sumamente orguyoso di por a yega na un CAO pa tres aña mas cu FTA, unda cu e empleadonan tin garantia di bon beneficionan secundario locual ta haci nan mas feliz y ta haci e atmosfera di trabou mas placentero.

Mas Informacion Tocante Bucuti & Tara:

Declara como e prome CarbonNeutral®️/net zero hotel den Caribe na Augustus 2018, Bucuti & Tara Beach Resort ta un di e Top 10 Hotelnan pa Romanticismo na Mundo (pa di 3 aña consecutivo), No. 1 Hotel den Caribe, No. 1 Hotel pa Romanticismo den Caribe (pa 6 aña consecutivo) y No. 3 Hotel pa Servicio den Caribe. Aruba su principal boutique resort pa adulto so, ta wordo dirigi door di e hotelero y ambientalista renombra, Ewald Biemans, nombra door di Caribbean Journal como e 2017 Caribbean Hotelier of the Year.

E resort ta situa alrededor di e santo blanco di Eagle Beach, locual ta e hogar pa tortuganan marino protegi y a nombra como un di e “Dream Beaches of the World.” Bucuti, awo conoci como e Experiencia di Biahe di Mas Seguro y Saludabel danki na su protocolnan di siguridad hospitalario contra COVID 19 y Aruba su Health & Happiness Code seal, tin 104 guestrooms, suites and penthouses. E ta ofrece sunloungers y sombra pa cada huesped; infinity pool di awa fresco; spa; WiFi; y un iPad cu Skype complimentario pa uzo diario. Cuminda saludabel y premia por wordo disfruta na Elements (dilanti lama), Tara Lounge of cu private beach dining.

Reserva exclusivamente pa su huespednan, e recientemente renoba SandBar ta ofrece cocktails di calidad halto y live-music hunto cu Caribe su prome Healthy Hour. E resort ta TAG Approved®️ como un LGBTQ-friendly hotel. Bucuti, un lider mundial pa turismo sostenibel, tin e proximo eco-certificacionnan: LEED Gold, Green Globe Platinum y Travelife Gold y a wordo nombra e Resort di Mas Sostenibel na Mundo na 2016 door di Green Globe.