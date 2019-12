Na Monserat hoben bao influencia di un of otro substancia a bira fuera di control comete destruccion y tabata saca sanger pa boca y nanishi

Posted in

Diadomingo madruga a drenta informe di cu tin un hoben a bira manera loco comete destruccion na cas di un bisinja y no kier a sali y despues a bay grita memey caminda na Monserat, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin haya e hoben completamente fuera di control. Bisinjanan a purba yuda door di want’e abao, polis a compronde di biaha cu e hoben lo ta bao influencia di un of otro droga y mirando cu e ta blo saca sanger a pidi pa e ambulans yega cu mas urgencia. Un bisinja a mustra polis con ela kibra 2 bentana di glas y hasta a drenta den e cas y no kier a sali pa nada. Aunke despues ela sali y bay memey caminda sacando sanger pa boca y nanishi. Na yegada di e ambulans nan a atende y transporte cu urgencia pa hospital.