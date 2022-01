Den oranan di madruga un persona riba bicicleta a pasa kibra drenta horta den auto na Papaya

Posted in

Diabierna mainta a drenta informe di un caso di kiebro y ladronicia for di un auto na Papaya, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu den oranan di madruga mes tabata tin un persona riba bicicleta cu tabata loer den autonan pero e oranan ey un otro patruya di otro distrito a bay tira un bista pero no a topa cun’e. Den oranan di mainta habitantenan di Papaya a nota cu nan a bira victima di kiebro y ladronicia for di un auto. Polis a tuma e keho y a pasa e informacion pa e team auto criminaliteit.