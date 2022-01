Prome Minister Evelyn Wever-Croes:

FLEXIBILISACION DI E MEDIDANAN DI COVID

Diabierna atardi, Prome Minister Evelyn Wever-Croes, despues di a duna un update cortico di e ultimo cifranan di Covid na Aruba, a anuncia e cambionan pa loke ta trata e maneho di Covid. Prome Minister a expresa cu e cifrananactual ta algo cu ta brinda optimismo y speransa cu Aruba ta bayendo den e direccion pa mehoracion dominando y manehando e pandemia. Esaki ta permiti flexibilisacion di e medidanan cu a wordo implementa.

Siman pasa, Minister Dangui Oduber a anuncia e Exit Strategy. Un strategia di salida di e situacion di crisis cu nos ta aden na Aruba cu tur e medidanan y maneho di e pandemiaactual. CrisisTeam ta trahando riba e maneho di strategia y e prome pasonan di salida ta wordo implementa mirando cu e desaroyo di Omicron ta permitI pa haci esaki como tambe nosturismo ta depende riba esaki.

Cambionan di maneho:

1. Eventonan Deportivo:

Entrante diabierna 21, ta permiti publico na eventonandeportivo. Pafo te na un maximo di 150 persona. Paden te naun maximo di 90 persona.

2.Maneho di cuarentena:

-​Adultonan 18 aña pariba cu ta completamente vacuna cu tur 3 vacuna (2 vacuna y 1 booster), no mester bay den cuarentena despues di a bin den contacto cu personanan cu a test positief pa Covid.

-​Muchanan entre 12 y 17 aña completamente vacuna cu 2 dosis di vacuna, (e booster no ta disponibel ainda pa mucha), no mester bay den cuarentena si den cas tin persona cu a test positief.

-​Personanan cu a haya Covid den e ultimo 4 simannan, no mester bay den cuarentena.

3.Maneho di biahe pa residentenan:

Entrante dialuna 24 di januari, residentenan completamentevacuna cu tur 3 vacuna (2 vacura y 1 booster), y muchanan 12-17 aña cu 2 vacuna, cu ta bin bek for di cualkier pais di mundo, no tin mester di test mas prome ni despues di nan yegada. E maneho aki lo conta solamente pa residentenancompletamente vacuna y entrante 3 di februari, esaki lo contatambe pa no residentenan cu ta completamente vacuna tambeteniendo cuenta cu periodo di incubacion di 2 siman

Prome Minister ta conseha cada ciudadano cu ainda no a tumae booster, pa haci esaki pa asina nan ta miho protehi. Desaroyodi nos economia ta depende riba salud di nos tur. Doñonan di trabounan ta depende riba nos salud pa no haya hopiinterupcion mas den servicio door di empleadonan malo of cu mester bay den cuarentena pa motibo cu a bin den contacto cu Covid y no tin vacuna y booster.

Prome Minister a enfatisa e importancia di vacuna y ta haci un yamada na mayornan pa e fin di siman aki, hiba nan yiunan di 12 – 17 aña na e Vacunathon na Centro Deportivo LibertadorBetico Croes na Santa Cruz di 9or di mainta pa 4 di atardi.

“Mas lihe nos recupera, mas lihe nos lo bay bek nanormalidad. Desaroyo di Aruba ta depende con lihe nos ta bay bek den normalidad. Ban vacuna. Ban sigui cuida y aplica e reglanan di higiena. Esakinan ta garantisa cu Aruba lo drenta e fase di progreso y di recuperacion pa asina nos por bay bek nanormalidad. Ban hacie pasobra nos ta stima nos mes, nos ta stima nos famia y nos ta stima Aruba”, Prome Minister a termina bisando.