Bringamento na Dakota polis mester a bay 2 biaha pa atende cu esakinan pero nan no kier bisa nada!

Diahuebs anochi a drenta informe di cu tin un pelea andando banda di e Centro Orthopedagogico na Dakota, mesora a dirigi patruyanan na e sitio. Na yegada di e patruyanan algun hoben riba bicicleta a plama for di otro y a bay sconde. Polis a purba busca informacion pero ningun hende kier a bisa kiko ta pasando. Un rato despues a bolbe drenta informe si cu tin un pelea formal andando y varios patruya a bay na e sitio pero atrobe na nan yegada ya e bringadornan a bandona e sitio. For di algun testigo polis a compronde cu e bringadornan a core bay pariba net prome cu polis a yega. Polis a core rond den e area pa busca informacion kiko of kende ta envolvi pero manera tabata di spera niun hende no ta bisa nada.