TORNEO DI BILJART DI LA ROCA PA DIA DI BETICO

ORANJESTAD – Señores amante di biljart spectacular, dia 25 di januari proximo, Dia di Betico, La Roca Rum Shop, e luga caminda ‘abo no ta wak nan, pero nan si ta wak bo’, ta organisa un tremendo torneo di biljart estilo “NOS cu NOS” pa tur e trabuconan cu ta frecuenta e mesa di biljart aya nan na Moko 50!Si señores, despues di hopi tempo, La Roca ta saca su taconan y tisa atrobe pa e diferente ‘variantenan’ di biljarista cu ta wandro rond eynan haya chens di bataya contra otro den tremendo encuentro! Nos ta papiando aki nan di djakanan di caña diploma! Guynan cu ta wak nan veld constant manera e teribel morochonan Figaroa; e tiro fiho Juni Celsio; e ‘hamaca boy’ Tico A; e ‘Ready Kilowatt’ den biljart Juni Figaroa; e ‘heavy equipment’ Angelo W; tambe nos tin nada menos cu e guy ‘mondkapje’ Maikel ‘Opname’ y su partner in crime Gio ‘Corbatico’!!Pero warda! Tin mas! Informe ta drenta cu los ‘hermanos Karamahos’ tambe lo tey presente! Mas cu claro doño di circo, Roly ‘enamoration’ Ruiz no por falta, ni su sicario di semper Anthony C of e conocido homber cu 52 credit cards, ‘Lucky Viviano’!Shonnan, bini un bini tur, diamars 25 di januari, Dia di Betico, cuminsando pa 1’or di merdia, e fabuloso torneo “NOS cu NOS” na La Roca! Bar y cushina lo ta bon surti cu ‘snacks di ayera pa cliente so’ y e famoso ‘Tropenbier’! Yegaaaa!!

