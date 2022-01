Gobierno di Aruba ta reacciona riba consternacion encuanto e problematica di animalnan riba caya.

Ley di Cacho a drenta na vigor na aña 2015, pero na aña 2019 Gobierno di Aruba a dicidi di haci un cambio drastico di maneho pa cu e problematica di cacho riba caya pasobra e ley a wordo neglisha mucho largo. Na aña 2020 a logra deshaci di e “kill cage” y a introduci e Centro di Control di Cacho como un luga cu si ta wordo maneha pa por yuda controla e populacion di cacho na Aruba den un miho forma.

Den e prome 100 dianan di Gobernacion un di e prome pasonan cu a ser tuma pa Minister Ursell Arends tabata di reactiva y actualisa e plan nacional. Tambe a logra aloca fondononan pa e actividad nan den e plan aki por continua den 2022. Entre esaki ta e plan pa chip y registra mascotanan, hunto cu ekipo y personal pa por haci esaki mas eficiente como tambe ehecuta control di ley di cacho. E plan completo di National Plan for Stray Animals pronto lo ser publica pa comunidad di Aruba por tin bista mas profundo di e problematica y maneho.

E problematica tin su complexidad, urgencia y retonan cu no ta facil, pero no haci nada no ta un opcion pa minister di Naturalesa. Tin diferente aspecto na dje cu tin cu wordo considera y atendi. Un reto por ehempel ta cu no ta tur fundacion ta riba e mesun liña di ki accionnan mester tuma, y banda di esaki e problematica di animalnan riba caya facilmente ta sali for di man si no tin ningun control y maneho. No por lubida cu animalnan ta parti di nos naturalesa, y nan ta sernan bibo cu sentimento y ta causa emocionnan profundo serca e ser humano tambe

Ta importante pa aclarea cu Bureau City Inspector (BCI) no ta mata cacho. E departmento di gobierno cu ta pone e cachonan drumi segun protocol decente y pa evita dolor y sufrimento ta Servicio Veterinario. BCI actualmente ta acudi solamente riba meldingnan urgente, pero actualmente e cantidad di melding ta asina hopi cu no por acudi na tur.

Ainda no a ni cuminsa atende cu cachonan cu ta cana rond riba caya cual ta responsabilidad di e doño pa mantene nan den un cura. Minister Arends tin e compromiso pa logra yega na solucionnan concreto y ta sigui haci esfuerso pa logra cu tur stakeholders por ta riba e mesun liña. Un palabra di gratitud ta bai na esnan cu ya caba ta contribuyendo na ta parti di e solucion. Alabes ta haci un yamada en general pa ban enfoka hunto riba solucion y areanan cu nos tin den comun.

Den esaki comunidad mes tambe tin un responsabilidad; si bo ta stima bo cacho, hinc’e den bo cura. Tuma e pasonan necesario na tempo pa evita cu bo cacho ta reproduci si nan cria no ta desea. Tin hopi fundacion cu por brinda ayudo y informacion necesario pa cu esaki. Na final di dia e responsabilidad ta di nos tur pa ta un miho doño pa nos mascota. Cacho den cura, ley e ta!