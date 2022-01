Den menos di un ora cu polis a laga e recidivista conosi como “Koki” liber, ya caba ela sigui horta

Diaranzon mainta a drenta informe di cu tin un pleito formal andando na un adres na Paradera, mesora a dirigi patruyanan na e sitio. Na yegada di e patruyanan na e cas a bin resulta cu aki ta trata di e conosido recidivista conosi como “Koki” kende a bolbe trata di horta na un cas pero a ser atrapa y a cor’e cun’e for di dilanti e cas. “Koki” a cuminsa lanta contra e habitantenan y polis a intermedia, mientras esey tabata pasando como 3 otro victimanan di ladronicia na man di Koki tur esakinan ta victimanan di e mainta aki. Den nan tabata tin uno cu a bisa cu e ta entrega keho mientras e otronan a logra kita e cosnan horta for di dje y no a denuncie. Debi toch cu un di nan ta denuncie polis a bay over na detene y e victima aki tin video di ora Koki a bay comete ladronicia. A solicita presencia di e vehiculo di transporte di detenidonan pa hibel’e na warda di polis na Santa Cruz. Ban spera cu awor si porfin e habitantenan di Piedra Plat, Paradera, Sero Lopes y vecindario lo por hala rosea trankil sin e fechorianan di Koki pa algun temporada.