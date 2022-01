Fundashon Stimami Sterilisami Ta Lansa Su Campaña Nacional di Sterilisacion Pa Aña 2022 Diaranson Awor 19 di Januari Y E Aña Aki Bo Ta Spaar Placa!

ORANJESTAD, Aruba – Januari 18, 2022 – Diaranson awor, 19 di Januari 2022, Fundashon Stimami Sterilisami ta lansa nos campaña nacional di sterilisacion di cacho y pushi hunto cu VSH Veterinary Specialty Hospital. Esaki a wordo haci posibel danki na contribucionnan generoso di Bucuti & Tara Beach Resort, Aruba Tourism Authority, Aruba Bank, Setar N.V., Ewald Biemans, huespednan di Bucuti, residentenan local, y e ayudo di Ellen Sirianni y Berkley Cameron cu a yuda Stimami Sterilisami bin na un acuerdo special cu VSH Veterinary Specialty Hospital pa asina baha e costo di sterilisacion te cu 66% pa publico en general y organisacionnan di boluntario.

Prijsnan nobo special pa sterilisacion

Awor cu e subsidio di Stimami Sterilisami y un descuento brinda door di VSH Veterinary Specialty Hospital, e prijs di sterilisacion ta baha entre 50% y 66% di e prijs cu bo a paga na 2021. E prijsnan nobo di sterilisacion pa cacho y pushi menos di 40 kilo ta lo siguiente:

Subsidio Stimami Prijs (co-pay) cu abo como doño lo bai paga na 2022 Prijs Total Nobo Na 2022 Cacho femenino AFL 90 AFL 120 AFL 210 Cacho macho AFL 57.50 AFL 72.50 AFL 130 Pushi femenino AFL 55 AFL 55 AFL 110 Pushi macho AFL 30 AFL 35 AFL 65

E prijs ta inclui antibiotica, anti-inflamatorio y anestesia. ​​​

Pa cacho nan mas di 40 kilo, AFL 50 lo mester wordo paga adicional riba e prijs total. E costo adicional aki lo mester wordo paga door di e doño di e mascota.

Con e programa ta traha

1) Fundacion of Doño di e mascota tin cu registra online

Pa ricibi e subsidio riba e prijs special pa e operashon tur fundacion of doño particular di cacho of pushi lo mester registra via nos website www.stimamisterilisami.com. Solamente registracion online ta valido.

b) Bo lo ricibi un number di registracion via bo email

E number di registracion lo wordo ricibi via bo email. Sin un email valido, no por completa e registracion.

c) Dentro di 7 dia di registracion bo tin cu bai na VSH Veterinary Specialty Hospital pa hasi un cita y paga pa e operacion di e cacho of pushi.

Eynan bo lo mester completa lo siguiente:1) Duna e veterinario e number di registrashon cual bo a ricibi via email. 2) Paga e co-pay (bo parti) di e operacion (Stimami Sterilisami lo cubri e otro parti). 3) Ricibi un cita pa e operacion.4) Ricibi e prueba di pago di bo parti di e operashon.

Pakico sterilisa bo mascota

Sterilisacion di bo mascota, sea pushi of cacho ta necesario pa evita crecimiento di e populacion di pushi y cacho di caya. Di e manera aki comunidad ta stop sufrimiento di pushi y cacho di muri di hamber, malesa of wordo mata den e ‘afmaakhok’ (kill cage). Fundacion Stimami Sterilisami a logra sterilisa 27,724cacho y pushi entre 2016 – 2021. “Aunke esaki ta un logro grandi, nos ta hopi leu di logra nos mision pa resolve e problema di sufrimento di cacho y pushi riba caya. Tur dia nos ta wak mas y mas cacho of pushi bandona. Pesey nos ta sumamente agradecido na VSH y tur organisacion y persona cu a contribui. Nos ta haci un yamada na e poblacion pa porfabor sterilisa boso mascota na tempo y pa registra lo mas pronto posibel,” Ewald Biemans, Presidente di Stimami Sterilisam, ta splica.

Fundashon Stimami Sterilisami ta un non-profit organization cu ta uza 100% di tur donacion pa ofrece subsidio parcial pa e procedura di sterilisacion pa tanto publico en general, como tambe organisacionnan di boluntario cu ta cuida bestianan di cas of riba caya. E organisacion su bukinan ta habri y ta wordo controla pa asina brinda transparencia total di e uzo di fondonan. Pa esnan cu kier aporta na e gran causa aki, por haci donacion directo na Fundashon Stimami Sterilisami, cuenta: Aruba Bank 6012630190.

FUNDASHON STIMAMI STERILISAMI​​ ​​

www.stimamisterilisami.com

Aruba Bank 6012630190

KVK: S1744.0​​