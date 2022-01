Minister Endy Croes: Crea un sistema pa registra data y modernisacion di nos leynan ta di vital importancia.

ORANJESTAD: Minister Endy Croes ta splica puntonan di vital importancia pa cu su vision. Importante ta pa nos tin un direccion unda nos kier hiba enseñansa. Nos ta sigur cu enseñansa ta un motor poderoso pa cu desaroyo di un pais y un nacion. Esaki ya caba ta prueba. E pregunta ta: kico nosmester hasi ‘hunto’ pa logra mehora calidad di enseñansa naAruba den combinacion cu brinda oportunidad pa un y tur pa por tin acceso pa siña y desaroya nan mes?.

Un sistema central pa registra di data ta di vital importancia:

E mandatario a sigui splica cu Aruba ainda no tin un sistemacentral pa registra y compila tur data di enseñansa. Data den un mundo moderno awendia ta di vital importancia, data e ta yuda tur negoshi, compania, gobiernonan rond mundo tuma e miho decisionnan na bienestar general. Pues cu data bo pormaneha un pais, sin data ta mescos manera nan ta bisa naHulandes ‘sturen in de mist’. Un di e prioridadnan di Minister Endy Croes pa cu e mundo di enseñansa ta pa crea un sistemacentral pa registra data. Actualmente algun schoolbesturen tin un of otro sistema cu nan ta usa pa nan mes. Scol di gobiernoesta di DPS algun tin nan propio sistema y algun no tin ningunsistema. Directie Onderwijs tin un otro sistema cual tampocono ta conecta cu tur schoolbesturen pa asina por tin un ‘real time’ data. Pues tin un trabou grandi cu lo bay wordo haci. E mandatario a sigui bisa cu e ta pidi cooperacion di ful e veld y tur schoolbesturen. Minister Endy Croes lo pusha pa den aña2022 tur schoolbesturen lo wordo conecta cu DirectieOnderwijs. Hunto lo diseña un ‘template’ kico ta tur e informacionnan cu tur schoolbestuur mester manda a traves di e sistema moderno pa Directie Onderwijs conectando tur schoolbesturen cu Directie Onderwijs y asina durante aña2022 lo yega na e punto cu Directie Onderwijs mester tin tur informacionnan nesesario a trasves di tecnologia como‘realtime’ data pa asina gobierno actual y gobiernonan den futuro por maneha y tuma decisionnan concreto na bienestargeneral di e pais pa cu enseñansa na tur momento.

Modernisacion di leynan di enseñansa lo tuma luga:

Un otro prioridad cu Minister Endy Croes lo duna atencionden 2022 ta leynan di enseñansa. Actualmente leynan maneralandsverordening kleuteronderwijs ta data di 1992, basisonderwijs di 1989, hogeronderwijs di 1988. Landsverordening Voortgezetonderwijs tambe ta anicua. Nos no tin un ley pa beroepsonderwijs. Voortgezetspecialonderwijs no tin un landsverordening. No tin Landsverordening WOT (Wet op het Onderwijstoezicht). Landsverordening hoger Onderwijs ta otro cu mester atencion. Pues nos no por brinda un bon calidad di enseñansa den e mundo di awendia mientras tur nos leynan ta anticua y otroleynan ni ta existi. P’e motibonan aki Minister Endy Croes ta accentua cu atencion pa mondernisa leynan actual y trahaleynan cu falta ta un prioridad halto y esaki lo bay mira accionvital den aña 2022. E ta un proceso largo y pesey lo start e proceso aki e prome kwartaal di 2022. Un plataforma di expertonan y stakeholders di Aruba lo wordo forma hunto cu un experto di Hulanda kendenan lo percura pa e trabou akiwordo ehecuta. Minister Endy Croes ta termina bisando cu suexperticio ta scucha, analisa , sigui conseho y tumadecisionnan pa trece solucion caminda tin nesecidad y esakisigur ta un di nan. ‘Nos a yega, nos a scucha, nos a analisa, nos a tuma decision, nos a lora manga di camisa y nos ta traha’; e mandatario a finalisa.