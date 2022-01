Varios patruya a bay Frankenstraat pa un ex cu lo ta kibrando glasnan y hasta glas lo a dal e muchanan

Posted in















Diasabra madruga a drenta informe di cu tin un ex kibrando tur glas den cas na Frankenstraat y hasta glas a spart riba un di e muchanan, mesora a dirigi varios patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu e homber lo a bay caba for di e sitio den un Toyota Tercel posiblemente rumbo su cas na Hooiberggiet. Patruya di Santa Cruz a warda y na su yegada mesora a detene. Su detencion no a bay facil y a start un forsageo unda polis mester a pone plat riba vloer pa por a boei e. Polis a tuma nota di e destruccion na cas di e dama. Polis a hiba e detenido na policlinica pa atencion medico.