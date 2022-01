Investigacion di caida mortal na Paseo Herencia

Bao guia di Ministerio Publico, Polis ta investigando morto di Luis Angel Figueroa Flores di 20 aña di edad, kende riba 17 oktober ultimo a cay desde piso mas halto di Paseo Herencia. E investigacion aki no ta cla ainda y no a detene ningunsospechoso.

Generalmente Ministerio Publico no ta bisa nada den casonanasina unda no tin un sospechoso deteni ainda.

Pero den e caso aki ta otro, mirando cu e team investigativo a bin ripara cu riba social media tin hopi informacion y noticiananincorecto circulando tocante e caso.

E informacionnan y noticianan aki, cu ta wordo presenta comoberdadero, en realidad ta resulta di no ta berdad.

Por ehempel, tin un persona cu a publica un video tocante e supuesto hechonan rond di morto di Figueroa, y cu despues a wordo yama pa Polis y scucha como testigo, unda el a bin naadmiti cu ta inventa el a inventa tur esaki.

Mester ta duidelijk na un y tur cu esaki ta costa hopi capacidaddi Polis y ta bay a costo di e adelanto y conclusion di e investigacion.

Ademas e rumornan y noticianan falso aki riba social media ta innecesariamente causa mas dolor ainda cerca famia di e difunto.

Polis ta spera di completa e investigacion medio maart, mientrastanto e famia lo wordo informa tocante e resultadonan, despues di cual decisionnan por wordo tuma.

Ta haci un yamada na testigonan cu ainda no a bin dilanti, pa meld nan mes na Recherche di Noord of tuma contacto cu tiplijnna telefon 11141.

Onderzoek naar dodelijke val Paseo Herencia

De politie doet onder leiding van het Openbaar Ministerieonderzoek naar de dood van Luis Angel Figueroa Flores. Op 17 oktober jl. viel de 20-jarige Figueroa vanaf de bovenste verdieping van Paseo Herencia. Het onderzoek is nog niet afgerond en er is geen verdachte aangehouden.

Het Openbaar Ministerie doet doorgaans geen uitlatingen in zaken waarin er geen sprake is van een aangehouden verdachte. Dat is nu anders, omdat het onderzoekteam vaststelt dat er over deze zaak veel onjuiste mededelingen en berichtgevingen op social media terecht komen.

Deze als waarheid gepresenteerde mededelingen en berichtgevingen blijken niet te kloppen. Zo zijn er videoberichten geplaatst over de toedracht van de dood van Figueroa, waarna de maker van het bericht door de politie is gehoord. De maker heeft vervolgens toegegeven het te hebben verzonnen. Het zal duidelijk zijn dat dit van de politie veel capaciteit vraagt en dit ten koste gaat van de voortgang en afronding van het onderzoek. Daarnaast zorgen deze geruchten en nepnieuws op social media voor onnodig extra leed bij de familie van het slachtoffer.

De politie hoopt medio maart het onderzoek af te kunnen ronden, in tussentijd zal de familie over de bevindingen worden ingelicht waarna vervolgbeslissingen kunnen worden genomen.

Indien er getuigen zijn, kunnen die zich melden bij de Recherche Noord of contact opnemen met de tiplijn (tel. 11141)