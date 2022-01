Aplicacion pa ayudo financiero pa proyectonan den cuadro di Programa di Participacion di UNESCO 2022-2023

ORANJESTAD – Comision Nacional di Unesco Aruba ta invita NGO’s y particularmente organisacionnan cu ta traha cu hoben, di cua nan area di trabou ta cay bou di e mandato di UNESCO, pa aplica pa financiamento di proyecto den cuadro di e Programa di Participacion 2022-2023.

E proyecto mester ta relaciona cu promocion di educacion, ciencia, cultura y comunicacion & informacion. Lo duna preferencia na proyectonan cu tin un balor agrega pa Aruba como un “Small Island Developing State (SIDS), cu tin un caracter interdisciplinario, cu tin como meta pa mehora situaciondi hende muhe y/of hobennan y ta den liña cu actividadnan di Comision Nacional di UNESCO Aruba.

Financiamento maximo pa cada proyecto ta US$ 26,000, cu por solicita pa cubri gastonan pa: • servicio di experto (ta exclui gasto di personal y gastonanadministrativo); • beca pa estudio of beca pa investigacion; • publicacion, revista, documentacion, traduccion y reproduccion;• material y ekipo (cu no ta vehiculo);• organisacion di conferencia, reunion, traduccion y interpretacion, gastonan di biahe di participante (cuexcepcion di gastonan di personal di UNESCO);• seminario, webinars y training.

Mester manda aplicacion completo na Ingles y den forma digital prome cu 15 de februari 2022 na email: info@unesco.aw. Pa e formulario (digital) cu tur instruccion mester tuma contacto cusecretariado di Comision Nacional di UNESCO Aruba na: ☏: 528-3472, 528-3524 of 528-3474 📧: info@unesco.aw.

Diamars 18 januari 2022, secretariado di Comision Nacional di UNESCO Aruba ta organisa un reunion informativo virtual di 17:00 a 18:00. Ta recomenda pa registra pa e reunion aki uzando e siguiente link: https://zoom.us/meeting/register/tJAscu6vqD8qHdD9aG9LsBHWO7YZtPYu06qr

Despues di inscribi, bo lo ricibi un email den cua ta confirma boregistracion.

Oproep tot het indienen van projecten voor het participatie programma 2022-2023 van de UNESCO

ORANJESTAD – De Nationale UNESCO Commissie van Aruba nodigt NGO’s en in het bijzonder jongeren organisaties, waarvan het werkgebied onder het mandaat van de UNESCO valt, uit om financieringsaanvragen in te dienen voor projecten in het kader van het Participatieprogramma 2022-2023.

De projecten moeten betrekking hebben op de bevordering van onderwijs, wetenschap, cultuur en communicatie & Informatie. De voorkeur zal worden gegeven aan projecten die een duidelijke toegevoegde waarde hebben voor Aruba als “Small Island Developing State”, interdisciplinair van karakter zijn, een verbetering van de positie van jongeren en/of vrouwen beogen en/of in lijn zijn met de activiteiten van de Nationale UNESCO Commissie Aruba.

De financiering kent een maximum van US $ 26.000 per project en kan worden aangevraagd voor het dekken van kosten in verband met: • de diensten van specialisten en adviseurs-exclusief personeelskosten en administratieve ondersteuning;• Studie-en onderzoeksbeurzen;• publicaties, tijdschriften, documentatie, vertaling en reproductie;• benodigdheden en uitrusting (anders dan voertuigen);• conferenties, vergadering, vertaal- en tolkdiensten, reiskosten van deelnemers (exclusief die van UNESCO-medewerkers);• seminars en trainingen.

De uitgewerkte aanvraag dient in het Engels en in digitale vorm, vóór 15 februari 2022 ingediend te worden via het mailadres info@unesco.aw. Een speciale aanvraagformulier waarin de diverse vereisten zijn opgenomen is (digitaal) beschikbaar. Neem voor meer informatie contact op met de Nationale UNESCO Commissie Aruba. ☏: 528-3472, 528-3524 of 528-3474 📧: info@unesco.aw

Op dinsdag 18 januari 2022 organiseert het secretariaat van de Nationale Unesco Commissie Aruba een virtuele informatie sessie/bijeenkomst van 17:00-18:00. Registratie vooraf voor de sessie wordt aanbevolen. Gebruik hiervoor de onderstaande link: https://zoom.us/meeting/register/tJAscu6vqD8qHdD9aG9LsBHWO7YZtPYu06qr

Na aanmelding ontvang je een bevestigingsmail met daarin de informatie over deelname aan de bijeenkomst.