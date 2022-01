Doño di cacho cu ta laga su cacho bay riba caya a duna palabra di cubri gastonan na veterinario pero awor a hala atras y no kier paga!

Posted in













Diaranzon atardi a drenta informe di un caso di intermediacion tocante problema cu cacho na Jucuri, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un caso cu lo a sosode siman pasa unda un cacho cu ta cana riba caya a drenta cura ataca un pushi y lague casi totalmente destrosa pero e doño di e cacho dilanti polis a priminti di cubri e gastonan pero ora e momento a yega e no a cumpli. Awor polis a bay intermedia pero e doño awor a hala atras y no ta paga. E doño di e pushi a bay atende cun’e hunto cu polis y polis a avise cu aki lo mester bay encamina un otro caminda ya cu no tin salida. Polis a visa ambos partido e caminda cu nan tin cu bay cana!