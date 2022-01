Posted in

Señor Rino Hermans y dr Joel Rajnherc:

VACUNACION A TRAVES DI E UNIDAD MOBIEL LO TA DI GRAN BENEFICIO PA COMUNIDAD DI ARUBA

ORANJESTAD – Diamars mainta a tuma luga un conferencia di prensa di Gobierno di Aruba na IMSAN na San Nicolas pa anuncia e disponibilidad di por vacuna a traves di e unidad mobiel, Operation Mobile Unit (Trailer). Presente e mainta aki tabata Prome Minister Evelyn Wever-Croes, señor Rino Hermans di Bureau RampenBestrijding, y dr. Joel Rajnherc di IMSAN na San Nicolas.

Despues di e discurso di Prome Minister efatisando riba e importancia di e vacuna y booster, a pasa palabra pa sr. Rino Hermans di Bureau RampenBestrijding, cu pa hopi tempo caba tabata tin e soño di bin cu un unidad mobiel pa asina por yega na duna e vacuna na esnan cu pa un of otro motibo no por yega un centro di vacunacion.

Segun señor Hermans, Crisisteam a tuma nota na momento cu nan tabata ocupa cu e programa di vacunacion, cu un cantidad grandi di persona pa motibo di mobilidad, no por a yega e diferente centronan di vacunacion. Pa facilita e proceso aki, Crisiteam a acerca Gobierno cu e peticion pa por “refurbish” e bus di salud pa asina por hiba e vacuna na porta di cas di esnan cu pa un of otro motibo no por yega pa tuma e vacuna.

Gobierno di Aruba a aproba e peticion aki y pa Januari 11, 2021 e unidad mobiel ta staciona na IMSAN, San Nicolas. E unidad mobiel aki lo keda staciona na IMSAN San Nicolas te ora logra e grado di vacunacion cu por logra yega pa despues sigui mobilisa den tur bario ofreciendo e posibilidad na henter comunidad di Aruba pa vacuna cu e prome vacuna, di dos vacuna of e booster.

Tambe a hiba palabra e mainta aki dr. Joel Rajnherc di IMSAN San Nicolas cu a duna un splicacion amplio riba e rol di IMSAN pa logra vacuna lo mas hopi hende posibel na Aruba. Segun dr Rajnherc, nan no ta esnan encarga cu e organisacion e mainta aki, pero mirando e demanda halto cu tin pa vacuna, specialmente entre personanan di edad halto, a habri e portanan paden di IMSAN pa saca e hendenan grandi di solo, pone nan mas comfortabel, duna nan e vacuna y zorg pa nan keda den bon condicion.

Segun dr. Rajnherc e demanda halto aki ta un muestra cu hopi hende pariba di brug tabata warda riba e posibilidad di haya e vacuna mas cerca di cas. El a menciona cu e vacuna sigur no ta un solucion pa personanan no wordo infecta cu e virus pero si ta zorg pa nan no bira hopi malo cu e consecuencia cu hospital y ICU ta yena cu hopi hende, evitando asina cu dokternan por duna asistencia manera mester ta. E ta importante cu e dokternan por sigui duna asistencia na tur hende cu mester cuido regularmente, na accidentnan cu ta termina den ICU y tur otro malesa.

Dr. Rajnherc a termina gradiciendo Gobierno di Aruba, Bureau RampenBestrijding Aruba, DVG y su empleada doctor Monica Nuboer pa un bon organisacion. “Mi ta hopi orguyoso di e bon colaboracion cu tin entre e grupo di Bureau RampenBestrijding Aruba, DVG y e empleadonan di IMSAN”, dr. Rajnherc a termina bisando.