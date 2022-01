Posted in

Minister Xiomara Maduro di Finansa ta informa:

Presupuesto 2022 no ta conta cu vacatura nobo

Solamente ‘roll-overs’ di aña 2021 y vacatura den cuadro di Landspakket lo wordo yena

ORANJESTAD – E siman aki Minister Maduro di Finansa a brinda detaye di e concepto di Presupuesto di Pais Aruba pa aña 2022. Pa locual ta trata gastonan di personal y vacatura, e mandatario ta informa cu Presupuesto 2022 no ta conta cu vacatura nobo. Solamente ‘roll-overs,’ vacaturanan presupuesta cu no a wordo yena den aña 2021, y funcionnan den cuadro di Landspakket lo wordo yena.

Tin necesidad pa yena 574 vacatura

Minister Maduro ta informa cu den e proceso pa hinca Presupuesto 2022 den otro, tur Ministerio por a trece dilanti cual ta e vacaturanan cu ta necesario pa wordo yena den nan departamentonan. Pa aña 2022, e Ministerionan a indica cu tin nececidad pa yena 574 vacatura. Mayoria vacatura ta den Ministerio di Husticia, sigui pa Ministerio di Finansa y Ministerio di Asunto Social. Tur e peticionnan aki a wordo evalua pa Departamento di Recurso Humano DRH pa verifica si ta trata di un vacatura di roll-over, si ta un funcion vital of crucial y con e funcion ta afecta e ocupacion na e departamento concerni. Teniendo na cuenta e conseho di CAFT riba vacatura nobo den Presupuesto 2021 y mirando cu den cuadro di e Landspakket bou thema B lo bin un evaluacion integral di e aparato publico, DRH a conseha y Conseho di Minister a bay di acuerdo pa no presupuesta vacatura nobo den aña 2022.

Mester tene cuenta tambe cu otro factornan cu lo hisa gasto di personal den 2022

Minister Maduro ta informa cu asina mes cu no ta Presupuesta vacatura nobo pa aña 2022, toch tin factornan cu lo hisa e suma di gasto di personal den aña 2022. Mester tene cuenta cu e ‘roll-overs’ di 2021, e cambionan den salario di Aduana, KIA y Inmigracion cu a wordo temporisa den aña 2021, e pago di pandemietoelage y e pago di 50% di recorte di 12,6%. Banda di esaki mester tene cuenta cu e reorganisacionnan cu ta andando na Departamento di Salubridad, Departamento di Enseñansa y Departamento Social y tambe cu e gastonan relaciona cu ‘periodieke verhoging’ y ‘bevordering’ den aña 2022. Tur e factornan aki lo subi gasto di personal y Gobierno mester keda bou di e plafond acorda den e BVP, cu te ainda ta e plan di maneho pa baha gasto di personal.

Pa aña 2022 tin 183 vacatura ‘roll-overs’

Na juni 2021 na momento cu DRH a traha su conseho pa Conseho di Minister, tabata tin 183 vacatura ‘roll-overs’ pa Presupuesto 2022. ‘Roll-overs’ ta vacaturanan presupuesta cu no por a wordo yena den e añanan anterior. Hopi biaha ta trata di funcion pa cual no a logra haya un persona cu e competencia of specialisacion necesario. E vacaturanan ‘roll-overs’ den aña 2022 ta consisti di, 15 vacatura den

Ministerio di Asunto General, 10 vacatura den Ministerio di Infrastructura, 43 vacatura den Ministerio di Finansa, 86 vacatura den Ministerio di Husticia, 18 vacatura den Ministerio di Turismo y 11 vacatura den Ministerio di Transporte. Den e Ministerionan di Asunto Social y di Enseñansa no tin vacatura ‘roll-over.’ Mester tene na cuenta cu di juni 2021 cu DRH a traha su conseho te cu awor, algun vacatura lo por a wordo yena caba.