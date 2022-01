Booshi Wever: J’ACCUSE (VIII)!

Pasando recientemente banda di e landfill na Parkietenbos mi no por a kere loke mi a mira, esta un cantidad cuantioso di saco tira “zomaar” riba e dump. Mi curiosidad a bira desespero ora cu mi a compronde cu e contenido ta saconan di “medical waste”! Y pa kita tur duda mi a saca un potret.

Aña pasa nos a tuma nota di un declaracion di e minister encarga cu e operacion di e incinerator na unda e mandatario a declara cu pronto e incinerator lo ta den full operacion y cu ta un paar di cosnan chikito falta pa e “porkeria” aki ta 100% operacional. Minister-President, den nomber di gobierno, a hasta firma un contracto multi-miyonario cu e compania amigo di O.O. pa e operacion di e “porkeria” aki. Un contrato cu nos a cuestiona from day one y cu nos tabata kere cu e minister no tabata tin e autoridad legal pa firma, mirando cu nan tabata tin un status demisionario.

Dia 2 di december 2019 mi persona a entrega un denuncia contra O.O. e.o. pa corupcion, abuso di poder etc.etc. Recientemente mi a manda henter copia di e denuncia y e file completo pa e minister nobato concerni. Ya ta bai ta varios luna cu esaki a ser manda y ta parce cu e minister nobo tambe a scohe, mescos cu e fraccion di MEP, POR y RED den parlamento e tempo ey, pa tapa e PORKERIA cu OTMAR a bin cu n’e!

O.O. a bisa den Parlamento cu e incenirator chikito ta pa kima e.o. “medical waste”. Ta kico a pasa anto cu e desperdicio ainda no a ser kima, pasobra ta hustamente e “medical waste ” aki ta esun cu mas facil por ser kima.

Unda e instancianan manera DOW, DNM, SERLIMAR a keda? Atrobe nan ta scohe pa keda keto? No ta nan mester a controla? Si a traha un raport, na unda esakinan ta anto. Si e “miskoop” aki no ta kima ni e “medical waste” dicon pueblo no sa esey? Kico ta ser hasí cu e kehonan di e holor sumamente desagradabel cu e empleadonan cu ta trahando riba dump, ora “start up” e incenirator aki, ta experencia? Kico ta wordo haci cu e sludge y e cadavernan? Esakinan tambe ta ser poní riba e dump? Esaki ta responsabel? Of nan ta wordo kima toch den aire liber?

Nos a denuncia den pasado na diferente ocasion cu e “PORKERIA” cu O.O. a laga cumpra cu sosten di EWC via un proceso CORUPTO NO ta sirbi. Ta remarcabel cu e minister encarga sr. Ursell Arends ainda ta tribi di declara cu ta algo super bon e incinerator aki ta. Nos a cuestiona tambe e hecho cu ningun hende cerca di O.O. por a lanta un “red flag” pa evita cu e corupcion aki tuma lugar? P.e. un Marlon Croes di DOW, sra. Zaandam cu awe pa colmo ta man drechi tambe di Minister Presidente EWC.

Enbes di laga haci un investigacion profundo encuanto e desaroyo negativo cu ta keda tuma lugar na dump, Premier EWC a prefera di “core” cu e minister cu si a tribi di denunia e mal maneho cu a tuma lugar door di su antecesor O.O.

Henter Conseho di Ministro e tempo ey a haya delaster un documento cu ta ilustra claramente e corupcion di dia cla den e caso aki. Es mas sr.Rocco Tjon y demas Parlamentarionan di e tempo ey, tambe a haya tur documento pa wak y tabata wordo informa y a prefera di a keda keto. Unda nan ta awe? Tur ta keto y sordo mudu!!!

Nos por a scucha con sr Aldrich Croes y su “fundacion” tabata gaba con tur cos ta bayendo bon na e dump. Unda nan a keda awor? Nan no a declara cu e incinerator ta un salbacion pa e bario? “Medical waste” bentá pa nan cuenta den aire liber ta e salbacion? Ta insolito cu e desperdicio sumamente peligroso aki no ta wordo kima mesora pero ta djis wordo benta con cu ta riba e dump. Esaki ta muestra cu ta parce cu “nobody cares” y absolutamente no ta responsabel !

Aki nos ta ripara cu sistematicamente ta purba di tapa e corupcion y abuso di poder di O.O.! Of kizas mi mester keda keto y mi no mag di critica? Of mi mester bisa cu esaki ta algo bon? Comete corupcion y tapa corupcion ta mescos. Kizas tin hende ta pensa pa keda keto pa un tempo y pueblo lo lubida. Wel den e caso aki, esaki lo no sosode. Den e proximo dianan mi lo bolbe bay puntra OM dicon cu despues di mas di 2 aña cumi a entrega e denuncia contra Otmar cs pa e.o. corupcion, ta parce cu e caso aki lo bai den e asina yama “doofpot”!

Esaki ta e 8 articulo cu e titulo “J’ACCUSE cumi ta publica, tur riba mesun topico y mi lo no stop tanten tur esnan cu a colabora y/o ta birando cara pa e corupcion grandi aki wordo poní responsabel! Tipo di actitud asina, esta tapa maldad, NO ta INTEGRO!! Pueblo di Aruba; “QUO VADIS”!!