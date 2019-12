Posted in

Diasabra madruga den alrededor di 5 or a sosode un accidente pariba di e brug di Renaissance riba L.G. Smith Boulevard. Motociclista riba scooter color preto tabata direccion pariba ora cu Polis a dun’e señal pa para, e la tribi di no a respeta esaki y purba di core bay for di autoridad.

Net na e bahada di e brug tabatin un plas di awa, consecuentemente e scooter no a por a pasa door di dje y a bay vloer.