Dialuna atardi a drenta informe di un candela na un sitio di construccion banda di Taco Bell Sasaki, mesora a dirigi tanto polis como bombero na e sitio. Na yegada di e patruya motoriza a nota cu e candela no ta di e grandi ey y cu no mester di bombero. Polis a haya un persona di China eynan pero no ta compronde papiamento y como cu polis no ta compronde chines e polis cu seña a pone e persona di China mes paga e candela.