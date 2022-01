WEGANAN ESCOLAR ‘WE’ UN PROYECTO NOBO DEN PLENO PREPARACION

Posted in

ORANJESTAD: Minister Endy Croes ta splica di algun proyecto nobo cu ta den preparacion entre otro: Weganan Escolar ‘WE’ cual den aña 2022 lo haya un otro dimension unda e finalnan lo wordo hunga den estilo weganan Olympico cu un apertura ultra moderno alabes un clausura impresionante. Tambe lo dedica na e proyecto Premio Exelencia den Deporte tanto di aña 2019 (prome cu e pandemia) cual a keda pendiente y di aña 2021. Ambos lo wordo haci hunto. E mandadario a sigui bisa cu diadomingo lo wordo stimula pa un dia movibel. Keda pendiente pa mas informacion. Pues tin basta actividad cu ta den pleno preparacion den luna di januari pa asina duna contenido na direccion di deporte y pronto lo anucia esakinan oficialmente.

IBISA lo hunga un rol importante:

Den e proceso di deporte escolar y e direccion cu Minister Endy Croes lo hiba deporte IBISA lo tin un rol crucial. E idea ta pa mas y mas nos muchanan na scol por aprecia e touch e ‘feeling’ cu deporte ta brindandonan y kita nos muchanan di caya. Algun proyecto cu ta den pleno preparacion ta entre otro; Weganan Escolar “WE”. Un concepto moderno y ful nobo cu un mix nobo di competencia entre muchanan di 4-6 de klas pero lo inclui alabes un hala di kleuter den algun di e competencianan. Esaki lo wordo splica den detaye na e scolnan cu lo bay competi mientras e scol ganador lo ricibi un premio di peso. Un otro proyecto ta Excelencia den Deporte cual muy probablemente lo tuma luga den luna di juni 2022. Diadomingonan movibel ta otro proyecto cu lo hancra den 2022.

Deporte Competitivo:

Pa loke ta deportenan competitivo esaki tambe lo conoce un direccion y dimension nobo. Mas cu claro lo traha di cerca cu Federacionnan kendenan den nan structura actual ta ricibi fondo pa nan campeonato local y programa general di henter aña a traves di SSA. SSA na su turno ta ricibi fondo for di Lotto pa Deporte unda actualmente tin un disputa andando referente e cantidad. No obstante tur campeonatonan local sigur lo haya nan subsidio mientras nan ta cumpliendo cu tur rekisito y alabes lo percura pa nos atletanan cu mester competi internacional pa cu nan desaroyo no wordo perhudica. Lo dedica tambe inversionnan na infrastructura di varios deporte pa asina duna contenido real den e miho forma posibel na deporte den su totalidad. Pues ta bay mira un desaroyo sumamente positivo den deporte en general cu un contenido unico. Deporte merece su luga riba un pedestal den nos comunidad y lo traha duro pa pone caminda cu e mester ta.