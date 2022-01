Posted in

Dialuna mainta a drenta informe di cu e Panic Alarm di Asuntonan Juridico den Schotlandstraat a bay on, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un fato technico na e sistema di alarma di e porta. Por lo demas no tabata tin nada particular.