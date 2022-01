Minister Endy Croes: Di aña 2017-2021 solamente 14% a pasa nan General Education Development ‘GED’ Test, mientras esaki a costa Aruba un inversion di 4 miyon Florin.

ORANJESTAD; Minister di Enseñansa ta relata un preocupacion referente e GED Test. GED ta para pa General Education Development. E idea y deseo tras di esaki ta pa brinda studiantenan di 17 aña of mas cu no a rond af un middelbaar onderwijs un di dos oportunidad. A traves di International School of Aruba (ISA) nan por sigui un programa (curso) unda e studiante ta wordo prepara pa pasa 4 examen. Cu esaki e studiante por logra un certificado reconoci internacionalmente ‘credential’ cual pues ta ekivalente na un U.S.High School Dilpoma y ta duna nan oportunidad pa wordo acepta pa drenta un scol mas avansa den ‘tertiair onderwijs’ pa sigui nan estudio na Aruba of de regio.

Con esaki ta funciona y con ta score esaki:

GED ta consisti di 4 test (examen) riba 4 area; 1. Mathematical reasoning, 2. Reasoning through language, 3. Social Studies, 4. Science.

145-164 Pass /High School Equivalency 165-174 GED College ready 175-200 GED College Ready + Credit (University)

GED certificado na Merca ta igual cu un High School Diploma Americano y ta dirigi riba e sistema di enseñansa Americano unda studiantenan por continua (conecta) nan estudio na Merca y Canada. Di acuerdo cu consehonan cu Directie Onderwijs a pidi oficialmente a traves di Nuffic di Hulanda (2013 y 2020) e GED certificaat ta wordo compara cu un MAVO diploma na Aruba y un VMBO-t diploma di Hulanda.

Cambio den scoring desde juli 2021 pa cu Aruba lening:

Desde 27 di juli 2021 tin un decision nobo cu a drenta na vigor na september 2021. Den dicho Landsbesluit no 5 artikel 3 lid 1 onderdeel (d) a aumenta e limite minimo di e scoring system pa 165 pa cada examen. Pues mester score 165 pa cada examen (4) y un total minimo di 660 pa por bin na remarca pa ricibi Arubalening. Mester bisa si cu actual Minister Endy Croes a percura pa tur esnan cu a pasa nan GED examen prome cu september 2021 pues momento e Landsbesluit nobo a drenta na vigor pa e regla anterior keda vigente pa nan y nan por a bin na remarca pa un Arubalening cu un score di menos cu 620. Desde september pa dilanti esaki awor no ta posibel mas y mester ta 660 of mas.

Gobierno invertiendo 4.2 miyon Florin n’e programa aki pero mester wordo re-evalua:

Gobierno di Aruba di 2017-2021 a inverti 2 miyon den e programa aki y december 2020 a aumenta esaki cu 2.2 miyon adicional pe periodo di 2021-2025. Minister Endy Croes actualmente tin e programa bou di ‘loop’. E idea pa brinda hobennan oportunidad di un di dos oportunidad berdad ta di aplaudi pero tambe mester bay cu eficiencia resultado. Den e termino 2017-2021 por a tuma nota di cifranan unda 1207 alumno a inscribi pa e programa di GED pero solamente 165 a logra ‘haal’ nan certificado pues 165 studiante di 1207 a pasa (4) examen y a score mas cu 620 cual e tempo entre 2017-2021 tabata vigente. Awor e score aki a bira (660). Otro problema cu nos ta enfrenta cu hopi studiante cu ricibi un Arubalening di e grupo aki na caminda ta cay afo na (Merca/Canada) y ta crea un debe enorme pa su mes y/of famia. E analisis aki tambe riba mesa di 2015-2020. Un total di 64 studiante a bay Merca/Canada den e periodo aki di cual 22 esta 34% a stop di studia na caminda y/of a cay afo di e sistema Americano/Canades. Di e 22 studiantenan aki cu a STOP, hunto nan debe acumula na Arubalening ta 1.2 miyon Florin. Esaki solamente pa nos ta consciente di e desaroyo rond di enseñansa den exterior. Mester sigui stimula nos yiunan pero tambe hasi nan consciente di kico esaki por crea pa nan mes y nan famia si nan no pusha di nan banda y gara e oportunidad cu dos man. ‘Mas despues lo amplia mas riba e tematica aki’, e mandatardio a finalisa.