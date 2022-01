Chauffeur apariencia hulandes a bolter cu un Nissan March na Catiri y a cana bay laga e auto atras

Posted in



















Diadomingo atardi a drenta informe di cu un auto lo a bolter na Catiri, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a bin haya e Nissan March A77212 riba su dak sin ningun chauffeur, un testigo a declara na polis cu e chauffeur apariencia hulandes a perde control riba e caminda muha baha caminda na man drechi dal na e piedranan y a bolter. E chauffeur a sali for di e auto cu algun rasca na su pia y a cana bay for di e sitio. Polis a warda e oficial di trafico yega y a bay enbusca di e chauffeur pero no a logra encontr’e. E oficial di trafico a confisca e vehiculo pa mas investigacion.