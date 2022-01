Ladron a kibra den 2 auto na Paradera mientras doñonan tabata paden di lugar

Diadomingo mey anochi a drenta informe di un caso di kiebro y ladronicia for di 2 auto na un sitio na Paradera, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di kiebro y ladronicia for di un Toyota Hilux pick-up y un Honda Odyssey. Segun testigo mey ora promer a nota un persona sospechoso cana for di eynan bay direccion Rooi Afo e tabata bisti cu un T-shirt blanco, petchi berde cu short di jeans bisti. Cual descripcion lo ta cuadra cu e conocido di polis “ Koki”. Polis a bay rondea den e vecindario pero no a logra topa cun’e.