TORNEO “NOS CU NOS” EXITO ROTUNDO!

San Nicolas – Aña 2021 a cera cu e tradicional encuentro “NOS contra NOS MES!” na Ora’s Bar na San Nicolas. Diadomingo December 12 ultimo, despues di a tira lot

entre 18 hungado, e team cu a sali Campeon aña pasa Kennedy Hard y Raffy Helliger tabata tin e suerte cu nan ta partner atrobe y haya un free ride tambe.

E bataya ta cuminsa den full swing, y e conocido trabuconan Tico “D” cu Snor ta manda Magda cu Nigellosers’ round. Na otro mesa, Rainier cu Stanley ta manda Glenda cu David losers’ round; Greg cu Herman ta manda Nelson cu Lola losers’ round tambe, y sin mucho kehamento, Richard cu Nicomeda tambe ta manda Joselito cu Tico “K” losers’ round. Por ultimo, den losers’ round, Nelson cu Lola ta manda Glenda cu David cas bay sosega nan body.

Joselito cu Tico “K” ta gana Magda cu Nigel, pero ta sali miho perdedor. Den ganador Rainier cu Stanley ta gana Tico “D” cu Snor y tambe ta sali miho perdedo. Richard cu Nicomeda ta manda Greg cu Herman losers’ round. Kennedy cu Raffy ta gana Magda cu Nigel pero ta sali mihor perdedor atrobe. Den losers’ round Joselito cu Tico“K” ta manda Nelson cu Lola cas. By the way, hopi pregunta a yega na mesa di redaccion kico e “D” y e “K” tras di e Tico(nan) kiermen, y un investigacion cortico a saca afo cu e letternan ey, esta e “D” y e “K”, tin di haci cu fam di cada un y no cu algun propiedad of calidad fisico.

Mientras tanto, Greg cu Herman ta manda Magda cu Nigely Joselito cu Tico “K” tambe cas. Den rondo di ganadoKennedy cu Raffy ta manda Rainier cu Stanley losers’ round. Tico “D” cu Snor ta gana Richard cu Nicomeda y ta hasi Kennedy cu Raffy invicto di grupo ganado. Den losers’ round Greg cu Herman ta manda Tico “D” cu Snorcas. Rainier cu Stanley ta manda Richard cu Nicomedacas, y por ultimo, Greg cu Herman ta manda Rainier cu Stanley cas pa bira ganador di losers’ round.

Den un final emocionante, Greg cu Herman ta gana Kennedy cu Raffy pa bira Campeon di “NOS contra NOS MES!” 2021. Un danki sigur ta bay pa tur hungado yfanatico di TEAM SNOR cu a yuda pa nos tradicion di tur aña sigui. Mas contento nos a bira ora un di nos carne perdi despues di 2 aña a yega bek cas y bira campeon tambe. Un danki sigur pa Ora`s bar cu e trato sublime. Di parti di gerencia di TEAM SNOR un bon y feliz aña 2022pa tur hungado y fanatico. Masha masha danki pa tur e ratonan placentero den 2021.