Polis a adverti doño di 2 pitbull pa ultimo biaha, su cachonan ta ataca y tin Jucuri full terroriza

Diaranzon anochi a drenta informe di cu 2 cacho pitbull ta atacando pushi na un cas y hasta a ta haci manera ta bin ataca e habitantenan cu a sali na defensa di nan pushi den nan mesun cura. Na yegada di polis nan a atende cu e doño pero esaki ta laga su cachonan los sin cadena y sin cura apropia. Ora polis a mira e pushi esaki a keda completamente herida y ta teme pa su bida. E pushi tabata scondi bao di un auto hopi abao unda e pitbullnan no por a yega y e no kier a sali ni pa su doñonan mes. E famia cu tin e pushinan ta tur preocupa si un dia e cachonan ey por bin ataca nan yiu di apenas 4 aña. Esaki no ta e prome biaha ya cu esaki na un ocasion a laga un otro pushi casi morto, den e bario tin hopi cacho pero tur otro ta den cura y no ta ataka ningun hende e famia ta preocupa!