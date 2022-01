OPINION: Wat speelt er achter de lokale Covid politiek, het gedrag Pisas en de moord op heer Wiels?

Nu zult u denken wat heeft dat alles gemeen maar de kern ligt bij een kleine groep die zich vrijmetselarij noemen en verbonden is met de koninklijke loge van Alexander en Beatrix.

We zien de politiek komen met mega beloftes en enkele dagen voor de installering heeft de nog geen nieuwe premier een blauw oog wat zogenaamd een valpartij was of een klap van zijn vrouw als we de roddelpers moeten geloven. In werkelijkheid is heer Pisas ingewijd in de ritualen van de vrijmetselarij en zijn er handelingen die nacht geweest waarmee hij tot de dag van vandaag afgeperst wordt. In verdere details van die avond ga ik niet maar ik noem een woord “Adrenochrome”.

We zagen van de vorige premier heer Rhuggenaath hoe hij alsmaar omhelst werd door heer Rutte. Ook heer Rhuggenaath heeft de tests moeten doorstaan en werd 3 jaren lang bedreigd en afgeperst door de koninklijke vrijmetselarij die afgevaardigden heeft via bijvoorbeeld de CFT. Vergeet niet, heer Rutte is niets voor niets minister-president van Nederland nu voor de 4de termijn! Deze man is door de hoogste groep daar geïnstalleerd via gemanipuleerde verkiezingen.

Er was één man die openlijk weigerde mee te doen aan die vieze ritualen. Hij was geen vriend van de Nederlandse politiek en begaf zich ook niet in de ritualen van de vrijmetselarij club. Hij schopte tegen alles wat afpersing was. De naam van die persoon was heer Wiels. Doordat hij zich niet onderwierp aan de ritualen van de koninklijke vrijmetselarij was hij aardsvijand nummer één. Daarom werd er vanuit deze hoek opdracht gegeven hem te vermoorden. Er werd alles aan gedaan alle bewijzen te vernietigen en enkele lokale personen werden als opdrachtgevers en moordenaars neergezet.

Wat weet men van wat het koninklijkhuis alsmaar werkelijk komt doen op deze eilanden? Geloof me, niet om die negerkindjes te komen groeten! Toen ik heer Donner en zijn koninklijke aanhang confronteerde met het lokaal offeren van een baby, wat een rituaal is dat je als hooggeplaatste moet doorstaan om aan de macht te komen, knikte heer Donner bevestigend. Dagen daarna stond ik onder curatele!

De moord op mevrouw Borst, heer Pim Fortuyn, heer de Vries maar ook vele andere prominenten hebben te maken met het bezoeken van ritualen wat allemaal via video vastgelegd wordt om later, als je niet hun opdrachten opvolgt, deze beelden gebruikt worden voor afpersing en vergelding. Iets wat we wederom zien hier op de eilanden.

Heer Pisas is het huidige slachtoffer, heer Rhuggenaath doet nog mee om zijn leven veilig te stellen maar vele andere staan op de “watchlist” van deze koninklijke loge onder toezicht via Gouverneur Lucille Wout die het 3de oog is van de Koning!

Verzonnen? Nee, twee personen kwamen ons vragen of we kinderen konden leveren. Kinderen zonder ouders, zonder familie zonder enige banden! Deze kinderen worden verscheept volgens deze twee personen via defensie Nederland!

Daar zijn we op dit eiland getuige van zijn geweest.

Verklaringen en aangiftes verdwenen! Kinderen verdwijnen zonder dat iemand nog naar hen vraagt. 2 personen werkend vanuit Nederland op het eiland Curaçao, werkend voor de koninklijke vrijmetselarij loge.

Naar waarheid opgemaakt:

JH Baselmans-Oracle

