Cumprador di auto a core paga loke e debe di e auto prome cu e compania reposese e auto bek.

Diamars mainta a drenta informe di cu un compania di reposese auto a bin busca un auto na Tarabana pero e cumprador cu ainda debe riba e auto no a cumpli cu su pagonan, mesora a dirigi patruya na e sitio na yegada di e patruya a intermedia y a splica e cumprador claramente e condicionan di venta unda ta stipula cu e cumprador mester cumpli cu e pagonan manera palabra. No a keda nada otro cu e cumprador paga locual e mester paga pa e compania di resposese autonan no bai cu ne. Asina tambe e cumprador a core cumpli cu e pago y e cumprador por a keda cu e auto.