Homber di decendencia di India deteni como sospechoso di hack telefon celular!

Ta for di algun dia caba cu riba red social ta siguiendo un tendencia nobo den comunidad, di un homber parecido di India, cu ta fia bo celular pa haci un yamada y e ta coba den bo telefon. El a sosode sigur dos biaha den Starbucks, pa cual mester a laga siguridad pidi e “cliente” pa bandona e negoshi. Awe atrobe el a bolbe purba su suerte, pero awe si “su number a hunga” y Polis a detene mesora!

E victima e biaha aki tabata Regenald Felicia, kende a conta 24ora.com cu e tabata sinta mas o menos 10:20am na Stacion Principal di Bus na Playa, sperando su bus yega. E sospechoso a yega cerca dje y a papia cune na Ingles y a puntr’e si por fia su celular pa haci un yamada. E homber a contest’e cu e no tin carchi ni e tin data pa por bel for di dje. E sospecheso a contest’e cu no worry, pasobra abogado lo paga y nan mester bin busk’e, etc.

El a logra pa e homber a fi’e su celular y na dado momento a constata cu e tabata cobando den e celular sin haci yamada. No a scuch’e bisa “hallo” ni nada, ni pone na su horea. E homber a laga e celular cay abou, pero e telefon no a kibra. E homber a bisa doño di e celular cu e telefon ta potente pasobra e no ta kibra. Pero, entretanto ya e victima su alma tabata preto caba, pasobra di mes e ta fia su celular y awo e homber ta dal e celular abou purbando pa kibr’e. El a ripiti e mesun cos di dos biaha y e ora si e celular a kibra…pa cual e ora si e doño di e celular a activa y a ranca e celular bek for di dje y a bisa cu e ta bay denuncia e abusador aki.