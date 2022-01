Posted in

















Diabierna madruga a drenta informe di ladronicia for di Luis Vuitton na L.G. Smith blvd., mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di 2 sospechoso cu lo a forza e porta di e tienda pa drenta horta pero e alarma a bay on y e 2 sospechosonan a core bay direccion pariba. E camaranan di seguridad a capta tur movecion y a suministra polis cu tur e evidencianan. Polis a busca den e area pero no a logra encontra cu e sospechosonan.